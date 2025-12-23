Burkina Faso: Fêtes de fin d'année - Plus 400 policiers pour sécuriser la ville de Ouahigouya et environnant

Le directeur régional de la police nationale de Yaadga le commissaire divisionnaire de police Oumar Soulama, accompagné de ses collaborateurs, a animé un point de presse ce lundi 22 décembre 2025 à Ouahigouya. Il a décliné les dispositions prises pour la sécurisation des fêtes de fin d'année.

Devant les hommes de médias de la région, le directeur régional de la police nationale de Yaadga Oumar entouré de ses proches collaborateurs a fait savoir que l'année 2025 aurait été une année exigeante marquée par un contexte socio-économique et sécuritaire parfois complexe.

Mais face à ces réalités, la police nationale a refusé la résignation. Elle a choisi l'action de la cohérence stratégique et la mobilisation de toutes les forces de la région. Et grâce à la détermination des équipes, du soutien des autorités et la bonne collaboration avec la population, la police se dit fière des résultats engrangés.

En poursuivant son discours, il a ajouté que dans le cadre de la lutte contre la criminalité et en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens, des opérations d'envergure de bouclage des zones criminogènes de la ville de Ouahigouya ont été organisées.

Ces actions ont été renforcées par des patrouilles mixtes FAN-FSI conduite de façon récurrente dans le ressort territorial. En outre un dispositif spécifique de sécurisation est régulièrement employé au niveau des lieux de culte à forte affluence notamment les grandes mosquées et églises les vendredis, samedis et dimanches.

Selon le directeur régional de la police nationale de Yaadga, Oumar Soulama « conformément à l'opération « WIBGA » lancée par le ministère de la sécurité visant à prévenir et réprimer les actes hostiles afin de garantir le bon déroulement des festivités dans un climat de sérénité, la direction régionale de la police nationale de Yaadga va mobiliser plus de 400 policiers avec pour mission d'intensification des patrouille pédestres et motorisées, de contrôles routiers et d'identité renforcés, de sensibilisation au code de la route et à la securité et d'opérations de bouclage de zones criminogènes » a-t-il indiqué.

Pour ces fêtes de fin d'année la police nationale appelle à la vigilance. « Ces périodes sont marquées par une forte mobilité des population, ce qui impose une vigilance accrue et l'adoption de comportements responsables afin de prévenir les accidents de la route et les atteintes aux personnes et les biens. A cet égard, ces mesures de sécurité à savoir, le port du casque, le respect strict de la limitation de la vitesse, évitement de l'abus d'alcool... méritent une attention particulière .J'invite par conséquent l'ensemble des couches socioprofessionnelles à se soumettre aux contrôles en vigueur et observer scrupuleusement les consigne de sécurité. Je rappelle qu'aucun acte de défiance de l'autorité publique ne sera toléré» a précisé le directeur régional.

Tout en saluant ses collaborateurs et l'ensemble des FDS pour les efforts consentis dans les opérations de reconquête du territoire et la sécurisation des personnes et des biens de la population de la région Yaadga, le directeur régional de la police nationale compte sur une bonne collaboration ente FDS et populations, appelle les populations au respect strict des consignes sécuritaires et de dénoncer tout cas suspect au numéro vert (17) ou aux unités de sécurisation déployées dans les différentes localités de la ville.