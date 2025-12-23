Afrique: CAN Maroc 2025 - Les Léopards de la RDC 'très motivés' pour battre les guépards du Bénin (Sébastien Desabre)

À la veille du match entre la RDC et Bénin comptant pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN- Maroc 2025), Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC, a livré un discours déterminé en conférence de presse d'avant match ce lundi 22 décembre.

Pour Desabre, l'objectif est simple : mettre en place un jeu solide pour dominer n'importe quelle équipe. « On sait qu'on met des choses en place pour essayer de bien jouer au football et gagner un rapport de force contre n'importe quelle équipe. Sachant que c'est difficile, tout est difficile », a-t-il déclaré.

Il s'est également montré rassurant quant au premier match de la compétition, qui exige beaucoup de motivation : « Entrer dans une compétition, ce n'est jamais, jamais évident, quel que soit l'adversaire. On va simplement s'attacher à être très rigoureux, très sérieux, très discipliné, pour se donner le maximum de chances de l'emporter, de l'emporter demain ».

Connaissant bien son homologue Benoît Garnol, Desabre a, lors de cette conférence, balayé d'un revers de main leurs discours taquins : « Ce sont effectivement des discours souvent qui sont quand même un peu (tenus par) l'équipe adverse. Mais se concentre sur nous, sans se préoccuper de nos adversaires. Nous restons très disciplinés pour nous donner toutes les chances de gagner demain ».

Il a mis en avant les qualités de ses joueurs tout en appelant à l'amélioration : « On sait qu'on a des qualités. On sait aussi qu'on a des choses dont on doit s'améliorer. Donc, faisons les choses tranquillement. Faisons un bon match demain. »

La RDC hérite du groupe D, comprenant le Sénégal, le Botswana, et le Bénin. Le match de la première journée entre les Léopards et les Guépards est prévu ce mardi à 13h30, heure de Kinshasa, et 14h30, heure de Goma.