Afrique: Le Maroc ouvre le continent au monde

Le 21 décembre 2025, Rabat s'est métamorphosée en capitale du football africain. Sous les lumières éclatantes du Stade Prince Moulay Abdellah, reconstruit en un temps record, la cérémonie d'ouverture de la 35ème Coupe d'Afrique des Nations offre à l'Afrique un moment suspendu, où le sport, la culture et l'émotion retentissent à l'unisson.

Bien avant le premier coup de sifflet de l'édition de « tous les records », le Royaume a déjà gagné son pari: celui de rassembler un continent autour d'un même rêve.

La cérémonie d'ouverture commence par un compte à rebours, un poème visuel qui suit un faisceau de lumière révélant la silhouette du Keeper of The Light, un guide intemporel, protecteur des traditions, qui traverse les paysages du Maroc, tenant une lanterne rayonnante.

Au cours de son voyage à travers les six villes hôtes, la lumière de sa lanterne commence à former des hexagones lumineux qui relient le pays, du désert aux côtes, des montagnes aux villes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette cérémonie rend hommage à l'unité, à l'identité et à la résilience inébranlable du football africain. Ancrée dans le fier héritage du Maroc en tant que pays hôte et sublimée par l'énergie créative de tout le continent. Elle se déroule comme un voyage immersif et chorégraphié, où la lumière devient le fil conducteur qui relie les cultures, les générations et les rêves.

Des vagues de lumière déferlent sur la pelouse, épousant les rythmes des percussions et d'une chorégraphie millimétrée digne d'un Maroc en mouvement et d'une Afrique unie.

Le Stade Prince Moulay Abdellah a vibré au son d'une Afrique en fête, tandis que les tribunes se teintaient de rouge, de vert, de jaune et de bleu, couleurs mêlées des nations venues écrire leur histoire.

Un Maroc au cœur du récit africain

La cérémonie, colorée, dynamique et symboliquement raffinée, raconte un Maroc multiple et profondément africain.

Des sonorités amazighes ouvrent le bal, bientôt rejointes par des rythmes musicaux reflétant le pluralisme linguistique et artistique du Royaume, dans un voyage musical traversant les régions et les époques d'un Royaume millénaire, ancré dans l'histoire et tourné vers l'avenir.

Chaque tableau rend hommage à un pan de l'identité marocaine, tout en célébrant la richesse culturelle et la diversité civilisationnelle du continent. La scène devient un pont, reliant le nord et le sud, l'est et l'ouest de l'Afrique.

Une promesse tenue

La cérémonie d'ouverture de la CAN Maroc-2025 n'a pas été un simple prélude. Elle a été une déclaration d'intention. En quelques minutes de spectacle, le Royaume a donné le ton d'un tournoi festif, ambitieux et résolument africain.

Après cette cérémonie, une certitude s'impose : l'Afrique vient de vivre un moment fondateur, et la CAN 2025 trouve déjà sa place dans la mémoire collective.