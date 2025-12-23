Afrique: Pour « AS », Brahim Díaz, nouveau chef de file d'une génération prometteuse

22 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La prestation de Brahim Díaz face aux Comores, dimanche soir au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, a consacré l'émergence d'un nouveau chef de file d'une génération prometteuse, capable de porter les ambitions de la sélection nationale vers de nouveaux sommets, écrit lundi le quotidien sportif espagnol AS.

Aligné en milieu offensif, le joueur du Real Madrid a livré une démonstration de haut niveau, illustrant pleinement l'étendue de son talent et son apport décisif au service du Onze national, souligne la publication madrilène, notant que Díaz a assumé avec autorité le rôle de dépositaire du jeu en l'absence de certains cadres, dont Achraf Hakimi.

Dès l'entame de la rencontre, l'international marocain a imposé sa patte. Son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa capacité à déséquilibrer les défenses ont constitué les principaux leviers d'une animation offensive marocaine confrontée à un bloc adverse compact et discipliné, poursuit la même source.

C'est d'ailleurs son inspiration individuelle qui a débloqué la situation, avec une frappe limpide synonyme d'ouverture du score, après avoir déjà provoqué un penalty et multiplié les initiatives dangereuses.

Au-delà des chiffres, AS met en exergue l'engagement total du numéro 10, saluant son abnégation et son leadership au service du collectif. Une influence qui dépasse le simple registre technique et qui s'est imposée comme un moteur pour l'ensemble de l'équipe.

En s'affirmant comme le catalyseur des espoirs de tout un peuple, Brahim Díaz semble désormais investi d'une mission claire : guider les Lions de l'Atlas vers la reconquête du trône continental. Sa performance confirme qu'il n'est pas un simple renfort de prestige, mais bien l'âme d'une sélection déterminée à inscrire son empreinte dans l'histoire, conclut le journal espagnol.

