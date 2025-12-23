Afrique: Souveraineté alimentaire et emplois agricoles - le partenariat FONSIS-SODAGRI au coeur du projet AGRIBETA

Le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS) et la Société de Développement Agricole et Industriel (SODAGRI) ont procédé hier, lundi 22 décembre à Ziguinchor, en marge de la visite officielle du Chef de l'État, à la signature de leur convention de partenariat pour l'opérationnalisation du projet AGRIBETA.

Le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS) et la Société de Développement Agricole et Industriel (SODAGRI) lancent une Mega-ferme dans la région Sud. Les deux structures ont procédé hier, lundi 22 décembre à Ziguinchor, en marge de la visite officielle du Chef de l'État, à la signature de leur convention de partenariat pour l'opérationnalisation du projet AGRIBETA. Cette initiative stratégique vise à dynamiser le développement agricole et industriel dans le sud du pays. Elle repose sur la mise en place de mégafermes agricoles dans plusieurs localités de la Casamance, avec pour objectif d'augmenter significativement la production et de générer des emplois à revenus décents au bénéfice des populations locales. AGRIBETA s'inscrit en parfaite synergie avec l'Agropole Sud, qui offrira un cadre industriel et logistique structurant pour faciliter le transfert et l'écoulement des productions et renforcer la souveraineté alimentaire.

« C'est d'abord une question de SOUVERAINETÉ. Une nation qui ne peut se nourrir seule est une nation vulnérable. La crise de la COVID-19 a été un rappel brutal : nous ne pouvons pas bâtir l'avenir sur des denrées qui viennent de loin. La sécurité alimentaire n'est pas une option ; elle constitue le socle de notre souveraineté nationale », a indiqué Babacar Gning, Directeur Général du FONSIS. Dans cette perspective, le projet prévoit la création de grandes fermes agro-industrielles sur des superficies allant de 5 000 à 10 000 hectares, actuellement en phase de sécurisation foncière, étape clé pour asseoir le modèle économique et attirer des investisseurs de long terme. « Les régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda détiennent les leviers essentiels de cette transformation. Irriguées par des cours d'eau majeurs tels que la Gambie, la Casamance, la Kayanga, le Gouloumbou entre autres, ces régions disposent de larges superficies de terres arables d'une richesse exceptionnelle. Longtemps sous-exploités, ces atouts naturels constituent aujourd'hui le socle d'une révolution agricole et industrielle ambitieuse et structurante », a souligné Aboubacar Sidy SONKO, Directeur Général de SODAGRI. Le modèle du projet a été validé à travers une phase pilote réussie menée sur une parcelle de 10 hectares dans la commune de Bignarabé, en partenariat avec des investisseurs et acteurs techniques internationaux. Cette phase a permis de confirmer la viabilité financière et les impacts socio-économiques d'un tel projet. La phase de montée en puissance du projet sera amorcée en 2026, en étroite coordination avec les autorités administratives, le commandement territorial et les collectivités locales. Elle reposera sur la sécurisation du foncier, des investissements structurants et le renforcement des infrastructures d'accès. À travers AGRIBETA, le FONSIS et la SODAGRI réaffirment leur engagement à faire émerger un modèle agricole intégré, inclusif et durable, contribuant à la transformation profonde de la Casamance et à la dynamique de l'Agenda National de Transformation Sénégal 2050.