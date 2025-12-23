Le Sénégal débute sa campagne de la Coupe d'Afrique en affrontant ce mardi au Grand Stade de Tanger, le Botswana dans le cadre du Groupe D. Considérés comme l'un des grands prétendants au titre et favoris du groupe D, les Lions entendent assumer d'entrée leur statut contre la modeste sélection du Botswana et lancer idéalement leur marche vers un deuxième trophée continental. Une ambition clairement affichée et par la Fédération sénégalaise de football et par l'Etat du Sénégal.

Le Sénégal entre en lice dans la CAN au Maroc en affrontant ce mardi au Grand Stade de Tanger, le Botswana,(15h).

Placé parmi les grands prétendants, les Lions dans ce duel inaugural du Groupe D arrivent avec une équipe expérimentée et ambitieuse et partent naturellement en favoris dans cette poule qu'ils partagent aussi avec la Rd Congo et le Benin. Pour son entrée en matière, les Lions chercheront à endosser leur statut de favoris devant aux Botswanais considérés comme l'un des petits poucets de cette Coupe d'Afrique. Les Zébres qui se positionnent à 138e sélection au classement FIFA participent en effet pour la seconde fois à une phase finale.

En direction de cette première sortie, les Lions ont clairement affiché leur détermination et toute leur envie de l'border avec sérieux cette CAN marocaine. Vainqueurs de 5 de leurs 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, un succès d'entrée sera une manière de lancer idéalement sa compétition. Alors qu'une défaite n'apportera aucune garantie et pourrait simplement compliquer le parcours. Le sélectionneur Pape Thiaw ne s'en trompe pas et mesure à juste titre les enjeux. Il estime que l'entame de la compétition est capitale : « Gagner le premier match est important pour bien aborder la CAN. Ce n'est pas une pression, mais une motivation supplémentaire », souligne-t-il ajoutant que le Sénégal restera « déterminé ».

« On a hâte de tout donner et de montrer qu'on est là pour quelque chose. On est déterminés et très motivés pour bien débuter ce tournoi On ne se cache pas, on fait partie des favoris. Mais la CAN est d'un niveau très élevé, toutes les équipes présentes ont du mérite », a-t-il indiqué «

« C'est une compétition très difficile avec beaucoup d'adversité. On est prêts à en découdre dès demain (ce mardi, NDLR », renchérit le capitaine des « Lions » Kalidou Koulibaly.

Si on scrute aussi l'historique des confrontation, on assistera à la première confrontation entre les deux nations en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations. Ce sera toutefois la troisième confrontation entre les deux sélections. Les Sénégalais n'ont jusqu'ici jamais perdu contre le Botswana. Les deux équipes se sont affrontées lors des éliminatoires de la CAN 2015, avec deux victoires sénégalaises (2-0 et 3-0). Les Lions auront donc un avantage psychologique certain. Même si le contexte sera différent face à des Zébres botswanais à coeur de renverser la tendance et de créer l'exploit.