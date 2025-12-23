Afrique: CAN Maroc 2025 - La RDC, le Bénin, le Sénégal et le Botswana entrent en lice ce mardi

Mardi, au stade Al Madina de Rabat, la République Démocratique du Congo et le Bénin ouvriront leur campagne à la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Ce mardi 23 décembre, place au Groupe D, quatre sélections très attendues lancent leur campagne à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. La République démocratique du Congo affronte le Bénin à 12h30 GMT au stade Al Madina de Rabat, tandis que le Sénégal sera opposé au Botswana à 15h GMT au Grand Stade de Tanger.

RDC – Bénin : confirmation contre retour attendu

Le duel entre la RDC et le Bénin oppose deux sélections à des dynamiques différentes.

Les Léopards congolais, demi-finalistes lors de la dernière édition en Côte d’Ivoire, abordent cette CAN avec l’ambition de confirmer leur progression sur la scène continentale. Habituée des phases finales, la RDC compte neuf participations depuis 2000 et a atteint le dernier carré à deux reprises au cours des quinze dernières années.

Sous la conduite de Sébastien Desabre, la sélection congolaise s’appuie sur un équilibre entre expérience et renouvellement. Le capitaine Chancel Mbemba disputera sa sixième CAN, tandis que onze joueurs découvriront pour la première fois l’atmosphère d’une phase finale, illustrant une transition assumée au sein de l’effectif.

En face, le Bénin signe un retour attendu à la CAN, après avoir manqué les éditions 2021 et 2023. Les Guépards retrouvent la compétition continentale six ans après leur parcours remarqué en Égypte en 2019. Ce come-back marque une nouvelle étape pour une sélection qui cherche à se repositionner parmi les outsiders crédibles.

Conscient du défi, le sélectionneur Gernot Rohr prône une approche progressive, avec pour priorité une entrée réussie face à un adversaire solide, avant d’envisager des ambitions plus lointaines.

Sénégal – Botswana : favori face à l’invité surprise

La seconde rencontre du groupe D mettra aux prises le Sénégal, champion d’Afrique 2022, et le Botswana, de retour en phase finale pour la première fois depuis 2012.

Les Lions de la Teranga abordent cette 35e édition avec le statut de favori, forts de leur expérience et de la qualité de leur effectif. Toutefois, l’objectif est aussi de corriger le scénario de la précédente CAN, où ils avaient été éliminés dès les huitièmes de finale malgré leur titre en cours.

Le sélectionneur Pape Thiaw insiste sur la nécessité d’aborder la compétition avec rigueur et humilité, dans un tournoi réputé pour son niveau élevé et ses surprises fréquentes.

Le Botswana, de son côté, arrive sans pression extérieure mais avec une réelle volonté de se montrer. Placés dans un groupe relevé comprenant également la RDC et le Bénin, les Zèbres sont conscients de l’ampleur du défi. Leur sélectionneur, Morena Ramoreboli, voit dans cette CAN une opportunité de mettre en valeur son équipe face à des adversaires de premier plan.

Expérience, ambition et prudence côté sénégalais

Du côté des Lions de la Teranga, le capitaine Kalidou Koulibaly, à l’aube de sa cinquième CAN, incarne l’expérience et la stabilité. Le défenseur central souligne l’importance de répondre aux attentes sur le terrain, tout en accompagnant une nouvelle génération de joueurs intégrés à l’effectif.

Déjà sacré sur le continent, le Sénégal affiche une ambition intacte, mais adopte une approche mesurée, axée sur la progression match après match.

Un premier tournant dans le groupe D

Alors que le Grand Stade de Tanger et le stade Al Madina de Rabat s’apprêtent à vibrer, ces deux rencontres donneront le ton du groupe D. Entre favoris affirmés, équipes en transition et sélections de retour, le coup d’envoi de ce mardi lancera des trajectoires potentiellement très différentes dans cette CAN Maroc 2025, où chaque point comptera dès l’entame.