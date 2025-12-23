Soudan: Debut decdesession du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au pays

La session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Soudan s'est ouverte aujourd'hui à New York. Tous les membres du Conseil participent à cette réunion officielle.

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, présentera un exposé au Conseil sur la situation au Soudan.

Le Premier ministre est arrivé à l'aéroport international John F. Kennedy de New York, accompagné de ses conseillers, le Dr Hussein Al-Hafyan et Nizar Abdullah, ainsi que de l'ambassadeur Badr Al-Din Al-Jaafari, pour participer à d'importantes réunions aux Nations Unies.