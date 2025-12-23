Soudan: Premier ministre rencontre l'Ambassadeur Samuel Zogar, Président du Conseil de sécurité pour le mois de décembre

Le Premier ministre, M. Kamil Al-Tayeb Idris, a rencontré aujourd'hui l'Ambassadeur Samuel Zogar, Président du Conseil de sécurité pour le mois de décembre, en marge de sa visite officielle au siège des Nations Unies à New York.

Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a présenté un exposé complet sur l'évolution de la situation au Soudan, exposant la vision du pays pour l'instauration de la paix et de la stabilité, en complémentarité avec les efforts et initiatives internationaux et régionaux existants, notamment l'initiative menée par les États-Unis et le Royaume d'Arabie saoudite.

De son côté, le Président du Conseil de sécurité a fait part de son suivi attentif de la situation au Soudan et des défis auxquels le pays est confronté.

Il a souligné l'intérêt du Conseil de sécurité pour la question soudanaise et a exprimé son espoir sincère que les efforts déployés aboutiront à l'instauration d'une paix durable au Soudan dans les meilleurs délais.