Soudan: Burhan inspecte l'hôpital de formation des enseignants à Khartoum

Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, a inspecté aujourd'hui l'hôpital de formation des enseignants fans l'État de Khartoum.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour préparer le retour des citoyens dans l'État.

Il a ordonné le lancement immédiat de travaux de maintenance urgents et la réhabilitation complète de l'hôpital, en coordination avec le syndicat des enseignants et le ministère de la Santé de l'État.