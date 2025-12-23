Gabon: Le Rotary Club de Libreville offre une journée récréative aux enfants des centres d'accueil 'Tous Différents'

23 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par JBA

Ce 20 décembre 2025, le Rotary Club de Libreville a organisé une journée récréative dédiée aux enfants des Centres d'accueil « Tous Différents », une structure qui œuvre dans la rééducation des enfants en grande difficulté.

La journée récréative dédiée aux enfants des Centres d'accueil « Tous Différents » est un événement qui s'inscrit dans la lignée des actions humanitaires prônées par le Rotary Libreville. Ladite journée a permis à ces jeunes de profiter d'un moment de joie, de partage, de solidarité en cette période de fêtes.

Au programme, jeux, danse, sport, trompoli, plateau gonflable et distribution de cadeaux ont été proposés pour rendre Noël plus féérique. « C'est une vraie satisfaction de voir ces enfants sourire », a déclaré Jean-Richard Obame Ndong, président de l'association Tous Différents. « Cette journée est notre façon de vous dire que vous n'êtes pas seuls et que la solidarité du Rotary est à votre côtés. » leurs garantît Erica Aboma Redambo, présidente de la Commission action du Rotary Club Libreville

Le Rotary Club de Libreville, fidèle à sa mission de service communautaire, a ainsi offert aux enfants une parenthèse ludique et chaleureuse, rappelant l'esprit de Noël et la force du partage.

