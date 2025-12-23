Soudan: Le diplomate américain Cameron Hudson - Acteurs étrangers et entreprises d'armement impliqués dans la guerre

Le diplomate américain Cameron Hudson a déclaré que des acteurs étrangers et des entreprises d'armement sont impliqués dans la guerre au Soudan, fournissant du matériel militaire aux milices.

Il a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette ingérence étrangère au Soudan.

Lors d'un exposé au Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Soudan, M. Hudson a affirmé que les Émirats Arabes Unis ont utilisé leur influence politique dans la Corne de l'Afrique ces deux dernières années pour mettre en place un pont aérien militaire à grande échelle afin d'acheminer des armes aux milices via des réseaux opérant avec eux au Tchad, en Libye, en République centrafricaine, au Sud Soudan, en Somalie et dans la région du Puntland en Somalie. Ces armes ont renforcé les capacités des milices et leur ont permis de commettre des atrocités.

Dans son discours, Hudson a accusé les milices rebelles de crimes de guerre depuis leur entrée à El Fasher. Il a affirmé qu'elles avaient perpétré les pires crimes et violations tout au long du conflit, notamment le nettoyage ethnique et le massacre de dizaines de milliers de civils non armés, et qu'elles avaient brûlé les corps de certaines de leurs victimes.

Le Conseil de sécurité a appelé à une action urgente et aux mesures décisives contre les responsables, notant que les milices avaient reçu des armes modernes, des technologies de pointe et des drones sophistiqués grâce au soutien de puissances extérieures, ce qui avait exacerbé le conflit et prolongé sa durée.

Il a exigé une action urgente pour mettre fin aux violations, secourir les victimes et lever le siège des villes, en particulier Kadugli et Dalang, dans l'État du Sud Kordofan, où les civils sont confrontés à une situation humanitaire catastrophique en raison des bombardements et des massacres perpétrés par les drones des milices rebelles, ainsi que des attaques contre des centrales électriques dans plusieurs régions du Soudan.

Cameron a déploré que certains de ceux qui soutiennent la guerre au Soudan soient membres du Conseil de sécurité de l'ONU.

Hudson a insisté sur la nécessité d'un engagement et d'un soutien sincères aux efforts visant à mettre fin à la guerre au Soudan, qu'il a qualifiée de menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne et la Corne de l'Afrique.

Il a mis en garde contre l'urgence d'une action internationale pour empêcher le Soudan de sombrer dans la fragmentation et l'effondrement, et pour éviter qu'un tel scénario n'affecte l'ensemble de la région.