Soudan: Le Premier ministre présente l'initiative de paix du pays au Conseil de sécurité de l'ONU

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a détaillé les premières étapes de l'initiative de paix du gouvernement soudanais, qu'il a présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a expliqué que la première phase de cette initiative prévoit un cessez-le-feu global sous supervision internationale, ainsi que le retrait des milices de toutes les zones occupées, conformément à la déclaration de la Plateforme de Djeddah.

L'initiative comprend également le regroupement des forces des milices dans des camps désignés, convenus sous la supervision des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, le retour en toute sécurité des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers d'origine, et la garantie de l'acheminement continu de l'aide humanitaire dans toutes les régions.

Dr Idris a insisté sur le désarmement complet des milices sous contrôle international, avec des garanties contre le recyclage des armes.

Il a également indiqué que le gouvernement soudanais mettra en oeuvre des mesures de confiance fondées sur la résolution 2736 du Conseil de sécurité des Nations Unies, couvrant les dimensions politiques, économiques, sécuritaires et sociales. Ces mesures incluent la responsabilité juridique en cas de violations des droits de l'homme, la levée des obstacles à la délivrance de documents officiels et la révision des casiers judiciaires afin de faciliter la réintégration des personnes de retour au pays.

L'initiative comprend également la réintégration des personnes éligibles par le biais du programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), les réparations et le soutien aux projets économiques au Darfour, au Kordofan et dans d'autres États touchés, parallèlement aux efforts de reconstruction.

Des conférences nationales et internationales d'envergure sont prévues afin de consolider la paix et la réconciliation, en coopération avec les Nations Unies, les donateurs et les pays amis et frères, dans le but de rétablir la cohésion sociale et de créer un environnement communautaire résilient. L'initiative prévoit en outre un dialogue entre toutes les forces politiques soudanaises durant la période de transition afin de préparer le terrain pour une gouvernance démocratique par le biais d'élections.

Le Dr Idris a affirmé que cette initiative reflète le principe selon lequel il ne peut y avoir de stabilité sans une autorité nationale unifiée, ni d'avenir sans un redressement global.

Il a souligné que le Soudan ne recherche pas la sympathie, mais un véritable partenariat pour garantir la paix et la justice à son peuple.

Il a insisté sur le fait que cette initiative est authentiquement soudanaise, élaborée de manière indépendante par des Soudanais, non imposée par une puissance extérieure, et qu'elle vise non pas à remporter une victoire militaire, mais à briser le cycle de violence instigué par les milices.

Le Premier ministre a décrit le Soudan comme se trouvant à un tournant historique, capable de faire taire les armes avec courage après que des villes ont été réduites en ruines, des familles déplacées et l'espoir anéanti.

Il a condamné les violations des normes internationales, qui ont engendré une catastrophe humanitaire sans précédent et sapent la stabilité régionale.

Le Dr Idris a conclu que cette initiative de paix représente la vision du gouvernement visant à mettre fin à l'agression des milices et à leur soutien extérieur, à protéger les civils, à préserver les vies, à maintenir le territoire national et à garantir la paix et la sécurité nationales et internationales.