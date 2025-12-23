Afrique: CAN-Maroc 2025 - Une Caravane « Moving Tour » pour célébrer le football africain

Le partenaire logistique de la Coupe d'Afrique de Nations (CAN) Total Energies Maroc 2025, Africa Global Logistics (AGL), a lancé à l'ouverture, le 21 décembre, de la prestigieuse compétition continentale de football, une caravane nationale dénommée « AGL Moving Tour » pour célébrer le football africain et aller à la rencontre des supporters, des jeunes et des communautés locales.

« L'AGL Moving Tour » incarne l'engagement de cette entreprise en faveur du développement du sport, de la jeunesse et de l'impact social. Ce dispositif itinérant proposera des espaces d'animation, de rencontre et de mobilisation, permettant de vivre l'atmosphère unique de la CAN, tout en mettant en lumière la mission d'AGL, à savoir : contribuer aux transformations du continent africain.

De Rabat à Tanger, et en partenariat avec l'association Tibu Africa, spécialisée dans l'éducation et l'inclusion par le sport, la caravane combinera célébration populaire et initiatives sociales à fort impact. Chaque étape associera, selon les responsables d'AGL, football, éducation et engagement local, illustrant ainsi la volonté de cette entreprise, à travers ses filiales africaines, de faire de cet événement sportif un véritable levier de progrès, de solidarité et de développement durable.

Trois engagements concrets rythmeront le parcours de cette caravane tout au long de la CAN. À Marrakech, un festival éducatif réunira près de 200 enfants autour d'ateliers sportifs, de robotique et de jeux collectifs. La caravane servira de point de rencontre, d'accueil et d'animation, pour une après-midi où se mêleront apprentissage et plaisir du jeu.

Dans la ville de Casablanca, AGL va équiper entièrement un dortoir sport-études au sein d'un complexe sportif où ses collaborateurs participeront à l'installation du mobilier et à l'aménagement des espaces, aux côtés de la caravane présente tout au long de la journée.

Concernant la ville de Tanger ou sont logés une Poule, AGL contribuera à la rénovation d'un terrain de quartier, avec la création d'une fresque artistique réalisée par des jeunes et des artistes locaux. Dans cette localité, la caravane accompagnera cette initiative en offrant un espace convivial pour valoriser ce nouvel équipement.

A travers « AGL Moving Tour », l'opérateur logistique en Afrique réaffirme sa conviction que le sport est un puissant vecteur d'unité, de solidarité et d'opportunités pour la jeunesse africaine. Plus qu'une caravane, il s'agit d'un véritable mouvement qui consiste à impulser, au bénéfice des territoires, un mouvement tourné vers la jeunesse, les écoles et les quartiers afin d'ancrer tout le Maroc au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations.

En effet, avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s'appuie sur son expertise développée pour fournir, en tant que solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires, des services innovants à ses clients africains et internationaux.