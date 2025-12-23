Congo-Brazzaville: Sport de contact - Brazzaville a accueilli son premier tournoi de combat rapproché

Sous l'égide de la Fédération internationale des Arts martiaux mixtes, Brazzaville a accueilli le 20 décembre, au gymnase du lycée de la Révolution, la première compétition de combat corps-à-corps de son histoire. En collaboration avec l'Association GlobUs, cet événement a réuni plusieurs combattants issus des 9 arrondissements de la capitale.

Cette compétition a été présidée par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Congo, Ilyas Iskandarov, qui a rappelé l'importance de ce tournoi, symbole d'une amitié sincère et de partenariat solide entre la Russie et le Congo. « Le combat rapproché n'est pas qu'un sport. C'est une véritable école de caractère. Il inculque le sens de responsabilité, la maîtrise de soi et le respect de l'adversaire. Il enseigne à se dépasser, à combattre avec honneur et, surtout, à se défendre, à protéger ses proches et à défendre sa patrie. C'est pourquoi le développement de telles disciplines est si important pour l'avenir de la jeunesse congolaise et je suis particulièrement heureux de constater que ces qualités se cultivent grâce à la participation russe », a indiqué le diplomate russe en poste à Brazzaville.

Représentant la partie congolaise, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a, dans son discours de bienvenue, souligné la triple alliance que joue l'éducation, la formation professionnelle et le sport dans la formation des jeunes, en posant les bases de la discipline, de l'éthique et du sens civique. « L'éducation, la formation et le sport façonnent les jeunes en leur inculquant la discipline, l'éthique et le respect. Des qualités qui font d'eux la fierté de leurs familles et de leur pays. Nous nous félicitons de cette coopération entre le Congo et la Russie et remercions l'Association GlobUs pour son soutien à cet événement », a déclaré le ministre Juste Désiré Mondelé.

Au total, plus de 90 athlètes venus de divers horizons, de tout âge et de sexe confondus ont participé à la compétition. Sur la base des résultats des combats, des vainqueurs méritants ont été désignés dans 20 catégories allant des athlètes les plus résistants, les plus forts et les mieux entraînés. Les combats ont été arbitrés par des juges congolais et des entraîneurs russes, supervisés par l'entraîneur de l'équipe nationale russe de combat rapproché, Sergueï Machuline.

« Nous sommes ravis de voir autour de nous des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui prennent leur avenir en main et qui le façonnent selon leurs aspirations. Nous leur souhaitons à tous bonne chance pour la compétition d'aujourd'hui », a déclaré la fondatrice de l'association GlobUs, Yulia Berg, aux participants.

Rappelons que la première école de combat rapproché en République du Congo a ouvert ses portes en septembre 2025 avec le soutien de l'Association GlobUs, qui a, en marge de la compétition, récompensé les étudiants de sa première promotion de l'École des médias pour la réussite de leur formation. Yulia Berg a félicité les diplômés de l'École pour avoir achevé leur programme de formation, en leur souhaitant force et persévérance pour continuer à se développer dans les professions qu'ils ont choisies.