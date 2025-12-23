Afrique Centrale: 'Les Amis de la République Centrafricaine' tiennent une Assemblée générale extraordinaire à Paris

Dans le cadre statutaire, l'association "Les Amis de la République Centrafricaine" en sigle ARC présidée par Maître Michel Langa, avocat à la Cour, a tenu une Assemblée générale extraordinaire.

Samedi 20 décembre à partir de 14 heures, la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du dix-huitième arrondissement parisien a accueilli les membres et sympathisants de l'ARC pour "Une Journée centrafricaine" tenue à une semaine des élections générales du 28 décembre en République centrafricaine.

Outre les travaux inscrits à l'ordre du jour, les participants ont également assisté à deux conférences-débats. La première, intitulée : "Les débats francophones actuels : une réflexion sur les démocraties en Afrique francophone", a été animée par l'honorable Victor Prudent Topanou, député à l'Assemblée nationale du Bénin. La seconde portant sur : la "Corruption, État et légitimité politique en Afrique de l'Ouest francophone", a eu comme intervenant principal, Julien Briot-Hadar, économiste, spécialiste de la gouvernance et de la lutte contre la corruption en Afrique francophone.

Des échanges interactifs ont permis de nourrir les débats sur ces deux thèmes du jour. En guise de moment de partage, un dîner caritatif en soutien des actions de l'ARC a clos cette Journée centrafricaine.