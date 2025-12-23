Congo-Brazzaville: Comité Exécutif - La Fecofoot prend une série de décisions sur les compétitions

La Fédération congolaise de football (Fecofoot) a analysé la situation sur les compétitions nationales et internationales et a pris une série de décisions pendant sa dernière session ordinaire du Comité exécutif tenue le 20 décembre.

Pour ce qui est de la situation sur les compétitions nationales, la Fecofoot a constaté qu'aucune activité n'a pas pu être organisée en raison de la fermeture des installations sportives par le ministère des sports et a réaffirmé que l'organisation des compétitions relève de ses prérogatives.

La première mesure annoncée concerne les Diables rouges U17. Ils ne participeront pas au Tournoi zonal des éliminatoires de la CAN U17 et paient les dommages collatéraux. Après avis du sélectionneur, le Comité exécutif a conclu que l'absence des compétitions locales ne permet pas à ce dernier de mettre en place une équipe compétitive capable d'y prendre part.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Évoquant les éliminatoires de la CAN 2027 dont la date limite d'engagement est fixée au 31 décembre, le Comité exécutif a expliqué que le manque de compétitions locales « impose l'option d'une mise en place d'une équipe constituée majoritairement des joueurs de la diaspora. Mais à condition d'avoir un sélectionneur. D'où la nécessité de procéder rapidement à un appel à candidatures », a-t-elle insisté. Le tour préliminaire débutera du 23 au 31 mars.

Le Comité exécutif a par ailleurs révélé qu'un budget d'un montant de 209167 dollars US a été validé par la Fifa pour des travaux prévus au Centre d'Ignié. Il a par ailleurs assuré qu'il a obtenu de la CAF la validation de l'organisation de la Licence A CAF à Brazzaville dont la première session se tiendra à partir du premier trimestre de l'année 2026. Il s'est félicite d'avoir cinq officiels retenus à la phase finale de la CAN2025 et la promotion d'une nouvelle arbitre internationale Fifa, augmentant le nombre d'arbitre Fifa congolais.

Dans son mot d'ouverture, le président de la Fecofoot a insisté sur l'organisation des compétitions dynamiques, mieux structurées, mieux encadrées et répondant aux attentes des acteurs. « Dans l'ensemble, nous devons nous porter vers l'organisation des compétitions, conformes aux attentes de tous mais également porteuses d'un nouvel élan », a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas. La bonne gouvernance a t-il rappelé n'est pas seulement une exigence administrative mais une des conditions pour bâtir un football moderne, crédible et tourné vers l'avenir.