Congo-Brazzaville: L'association Ton Sourire Ma Joie joue le ' Père Noël' dans deux hôpitaux parisiens

L'association Ton Sourire Ma Joie (TSMJ) présidée par la Franco-congolaise Gwladys Malonga, a fait un don de lots de jouets aux enfants malades dans les services de pédiatrie des deux grands hôpitaux de la région parisienne, du Kremlin-Bicêtre et celui de Corbeil-Essonnes. Reportage.

Cette opération de dons a été menée en deux jours : jeudi 18 et samedi 20 décembre. Les membres et bénévoles de cette association franco-congolaise, accompagnés de leurs partenaires de l'assureur français Axa, ont organisé de grandes opérations de dons dans deux grands hôpitaux de la région parisienne, à savoir, le Centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre et le Centre Hospitalier de Corbeil-Essonnes.

Elle a consisté à distribuer plus de 400 jouets aux enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie de ces hôpitaux qui accueillent des patients dont l'âge varie entre 0 et 15 ans. En présence d'un père Noël de circonstance et d'un groupe de chanteurs gospel, les représentants de TSMJ ont su égayer et donner " le sourire" aux enfants malades, recevant en retour de la part des parents présents, des infirmières et des médecins, les remerciements et les félicitations.

Les responsables du service pédiatrique des deux hôpitaux ont salué ce geste de solidarité, précisant au passage "que les jouets reçus en surplus permettront à l'hôpital de mieux accompagner les séjours de longue durée des enfants, qui après leur traitement pourront bien s'occuper et oublier leurs souffrances".

Gwladys Malonga et deux des membres du bureau de l'association, Christelle Guilçou et Tixier Soki, ont à leur tour souhaité de bonnes fêtes de Noël aux enfants. Ils ont suggéré "la mise en place de partenariats avec les services pédiatriques de quelques hôpitaux généraux de la République du Congo, pour aider à une meilleure prise en charge des enfants congolais".

Cette suggestion de partenariat a intéressé les équipes médicales de ces deux hôpitaux. Elles ont fait montre de leur disponibilité et se donnent la possibilité " d'étudier la question dans le cadre l'action caritative".

Les responsables de TSMJ ont également remercié leurs nombreux donateurs privés, et les maires des communes de Chevannes et du Coudray-Montceaux dans le département de l'Essonne en France.