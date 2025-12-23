Congo-Kinshasa: L'opposant Katumbi fustige l'intolérance politique et plaide pour un dialogue inclusif au pays

L'opposant et président du parti « Ensemble pour la République », Moïse Katumbi, dénonce l'intolérance politique et la détérioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié ce dimanche, à l'occasion du sixième anniversaire de son parti, il évoque la poursuite de la guerre dans l'Est du pays, dénonce une gouvernance marquée par la corruption et une dérive autoritaire avec de graves violations des droits humains.

Dans ce document, Moïse Katumbi affirme que l'Est de la RDC s'enfonce dans l'insécurité, notamment au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri, où les populations vivent sous la menace permanente des groupes armés. Il impute cette situation à des choix politiques désastreux, à l'échec de l'État à protéger les citoyens et au refus de traiter les causes profondes des conflits.

M. Katumbi dénonce une corruption généralisée, un fossé croissant entre l'État et la population, ainsi que la pauvreté extrême de la majorité des Congolais sans accès aux services sociaux de base. Il accuse le régime actuel d'une dérive autoritaire caractérisée par des arrestations arbitraires, des détentions illégales, des enlèvements, des tortures et l'instrumentalisation de la justice contre opposants, journalistes et société civile.

Dialogue et mobilisation

Face à cette crise multidimensionnelle, il estime que « seule une voie est crédible : un dialogue inclusif associant gouvernement, opposition politique non armée, AFC/M23 et société civile, sous l'égide de la CENCO-ECC.

Le leader d'Ensemble pour la République annonce la mise en place d'un directoire national et appelle à une mobilisation nationale pacifique pour la liberté, la démocratie et la dignité humaine. Il se dit convaincu que le changement reste possible.