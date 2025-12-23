Afrique: Dissolution du CHAN par la CAF - Santos Muntubile abasourdi

Intervenant sur Radio Okapi lundi 21 décembre, Santos Muntubile Ditunga, premier sélectionneur à avoir remportée la première édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) avec les Léopards A' en Côte d'Ivoire en 2009, dit son regret à la suite de la dissolution de cette compétition.

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annulé le CHAN, selon des annonces faites par le président de la CAF, Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse au Maroc ce samedi 20 décembre 2025.

« Je suis abasourdi. Ça m'a fait très mal quand j'ai suivi cette nouvelle ! », a déploré Santos Mutubile, estimant que cette décision porte un coup dur au professionnalisme du football africain.

Coup dur pour les joueurs africains

Les joueurs africains évoluant vont devoir travailler dur, « ne fut-ce que pour aller faire le professionnalisme en Europe », a-t-il poursuivi. Il le dit dans cet entretien avec Jean Ngandu est Caniche Mukongo :

Bien que les raisons détaillées n'aient pas été entièrement communiquées, l'annulation s'inscrit dans le cadre d'une refonte globale visant à alléger le calendrier des joueurs et à l'aligner sur le calendrier international de la FIFA.

Le CHAN était une compétition exclusivement réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, considéré comme une plateforme clé pour la découverte de talents locaux et le renforcement des ligues nationales. Son annulation suscite des inquiétudes quant à l'impact sur le développement des joueurs locaux.

Création d'une Ligue africaine

La RDC a déjà remporté cette compétition deux fois, en 2009 avec Santos Muntubile comme sélectionneur et en 2016 au Rwanda, sous la houlette de Florent Ibenge.

Cette décision de la dissolution du CHAN fait partie de réformes majeures du calendrier footballistique continental, qui incluent également le passage de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) à un cycle de quatre ans.

Une autre nouveauté annoncée par Patrice Motsepe concerne la création d'une Ligue des nations d'Afrique. À partir de 2028, une Ligue des nations d'Afrique va voir le jour, sur le même modèle que la Ligue des nations d'Europe, créée en 2018.

« Nous voulons garantir une meilleure synchronisation du calendrier international (...) afin que les meilleurs joueurs africains puissent, chaque année, être en Afrique pendant la fenêtre internationale, dans le cadre de cette nouvelle compétition, la Ligue des Nations africaine », a poursuivi le patron de la CAF, cité par RFI

Une CAN tous les 4 ans

Depuis sa première édition en 1957 au Soudan, la Coupe d'Afrique des nations se dispute normalement tous les deux ans. Désormais, a partir de 2028, elle va se jouer tous les quatre ans.

Le tournoi de 2027 prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie n'est pas impacté. Cependant, celui prévu en 2029, qui n'a pas encore d'organisateur(s), est ramené en 2028. Et à partir de cette année-là, la nouvelle périodicité de quatre années entrera en vigueur. Donc, les CAN suivantes interviendront en 2032, 2036, 2040, 2044...