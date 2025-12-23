Congo-Kinshasa: Prince Epenge dénonce la 'restriction' de l'espace démocratique au pays

La plateforme de l'opposition Lamuka dénonce la restriction de l'espace démocratique en RDC. Dimanche 21 décembre, le coordonnateur de cette plateforme, Martin Fayulu, s'est vu refuser d'accéder à une salle de conférence où il devait tenir une conférence-débat avec des étudiants, à la Cité Verte, dans la commune de Selembao, à Kinshasa.

Dans une déclaration ce lundi 22 décembre, Prince Epenge, porte-parole de Lamuka, estime que cette attitude du pouvoir constitue une nouvelle entrave aux libertés fondamentales et dénonce la "restriction" de l'espace démocratique en République démocratique du Congo.

Il déplore le fait que que depuis un certain temps, systématiquement les forces de l'ordre ou de désordre sont envoyées pour empêcher les manifestations de l'opposition. Il s'indigne cependant du fait que parallèlement, toutes les manifestations de l'UDPS, parti présidentiel et de l'Union sacrée de la Nation se déroulent sans encombre, sans aucune interdiction.

« Cette politique de deux poids, deux mesures est en train de mettre en péril les efforts de cohésion et d'unité que Lamuka est en train de chercher pour sauver l'unité du pays. Lamuka se dit choquée de constater que le Président Martin Fayulu a été contraint d'animer sa conférence débat avec des milliers d'étudiants à la cité verte ce dimanche en plein air. Nous rappelons à l'UDPS et l'union sacrée que tout passe, tout coule, rien ne demeure. Qu'ils fassent attention à cette dérive dictatoriale qu'ils veulent implémenter à tout bout du champ », a dénoncé M. Epenge.

Contacté, le bourgmestre de la commune de Selembao, Womumu Yanyi Mathias, affirme que ni les autorités de la ville, ni celles de la commune n'avaient été informées de la tenue de cette activité publique à caractère politique. Il souligne par ailleurs avoir demandé aux organisateurs de reporter l'activité, afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur. Le bourgmestre rappelle que la démocratie implique aussi le respect des principes et des règles établis.