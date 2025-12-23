Ile Maurice: Yeshen Gunnoo sublime les paysages au Veranda Grand-Baie

Voyage immobile à travers l'île. Toujours planter le chevalet dans le décor. Observer inlassablement les changements de la lumière au fil du jour. Pour nous renvoyer l'image du pays que l'on aime et ses évolutions. C'est tout cela et bien plus encore l'exposition Colours of Mauritius - Une Exploration de Yeshen Gunnoo.

L'exposition de 30 aquarelles au Veranda Grand-Baie s'est ouverte le samedi 13 décembre. Pour l'occasion, l'établissement s'est transformé en véritable écrin artistique, pour proposer une promenade sensible à travers les paysages iconiques de Maurice.

Fidèle à son style reconnaissable entre tous, l'artiste capte la lumière, les couleurs et l'âme de lieux emblématiques tels que Palmar, Tamarin ou encore Mahébourg. Chaque oeuvre est un regard profondément poétique sur Maurice, mêlant émotion, patrimoine et identité. En accueillant cette exposition, le Veranda Grand-Baie réaffirme son engagement en faveur de la promotion des artistes locaux et de la création d'espaces dédiés aux échanges culturels, au coeur de l'hôtellerie mauricienne.