Ile Maurice: Une économie d'échelle qui permet des prix bas

Sous un ciel chargé d'enthousiasme et de promesses, s'est ouvert, hier, dans le complexe Jin Fei à Riche-Terre, China Mall, un projet d'envergure qui dépasse le simple cadre du centre commercial.

Déjà présent dans plus de 11 pays africains, notamment en Tanzanie, au Ghana, en Zambie, au Cameroun et à Madagascar, China Mall poursuit son expansion régionale avec le pays comme nouvelle étape stratégique. L'hypermarché représente un pont entre l'innovation chinoise et la richesse culturelle mauricienne. Il a été créé pour rendre la qualité, la diversité et les prix accessibles à toutes les personnes, tout en favorisant une intégration profonde dans le tissu local.

Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, a salué China Mall «comme une réelle opportunité pour les consommateurs, notamment dans un contexte économique marque par la hausse du coût de la vie». Selon le ministre, ce qui frappe en premier lieu, c'est l'extraordinaire diversité de produits proposés combinée à des prix particulièrement compétitifs. Il a aussi fait ressortir: «Même des produits importés directement de Chine sont souvent vendus plus cher ailleurs que les prix pratiqués à China Mall et c'est la forte implantation du groupe dans près de 15 pays africains, permettant à des consommateurs d'acheter en grande quantité.»

La consommation du pays est relativement faible, mais intégré à un réseau régional, elle permet d'obtenir des prix bien plus bas et c'est une stratégie que le ministre accueille favorablement estimant que les consommateurs sont les premiers bénéficiaires de cette économie d'échelle. China Mall offre des produits de qualité et à des prix plus abordables, ce qui serait, selon le ministre, une réponse concrète aux attentes de la population. Michaël Sik Yuen a aussi fait ressortir: «Ce mall, je le considère comme un levier supplémentaire pour renforcer les relations entre Maurice et la Chine.»

Le ministre a terminé sur l'importance croissante de l'e-commerce en conseillant les consommateurs de faire attention et que les autorités travaillent sur un cadre réglementaire plus strict. Il a lancé un appel clair à la prudence des consommateurs et recommandé de se poser les bonnes questions; par exemple le produit est-il réellement nécessaire ? Sa qualité est-elle au rendez-vous ? Son prix est-il juste ? Et éviter les achats impulsifs.