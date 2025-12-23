Sénégal: Ligue 1 (8e journée) Guédiawaye FC signe sa première victoire, Gf cartonne la Sonacos

22 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La huitième journée de Ligue 1 est marqué ce dimanche par la première victoire de la saison de Guédiawaye FC mais également la large victoire de Génération Foot devant Sonacos (0-4).

Enfin les crabes ont signé leur premier succès en championnat cette saison. Après sept journées où ils n'ont récolté aucun point, les crabes ont battu ce dimanche le Casa Sports (2-0). Une victoire qui permet à l'équipe de la banlieue de lancer enfin sa saison malgré sa place de relégable. L'US Gorée a de son côté raté l'occasion de creuser l'écart contre ses poursuivants.

Le club insulaire s'est en effet incliné devant le Jaraaf (2-0) qui aligne un troisième succès de suite en championnat. Grâce à ce très bon résultat, le club de la médina se hisse à la cinquième place de Ligue 1 à trois longueurs du leader US Gorée. Sur sa pelouse, Sonacos a été lourdement défait (0-4) par Génération Foot alors que Ajel de Rufisque et Dakar Sacré coeur se sont quittés dos à dos (1-1).

Auparavant en ouverture de la 8e journée, Wally Daan a été accrochée à domicile face à l'Us Ouakam (0-0) alors que Teungueth FC s'imposait au stade Ngalandou Diouf contre l'As Camberène ( 1-O)

Résultats 8e journée

Sonacos Génération Foot (0-4)

Jaraaf US Gorée (2-0)

AS Pikine-Linguère (0-0)

Guédiawaye FC -Casa Sports(2-0)

Ajel - Dakar Sacré coeur(1-1)

Stade de Mbour HLM Dakar (0-0)

Wally Daan- Us Ouakam (0-0)

Teungueth FC- As Camberène ( 1-O)

