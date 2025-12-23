Sénégal: FIDAK 2025 - Les Chambres de commerce au cœur de la transformation territoriale

À la 33e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), les présidents des Chambres de commerce et d'industrie ont réaffirmé, hier lundi 22 décembre, le rôle central des institutions consulaires dans le développement territorial, la promotion du « Made in Sénégal » et l'accompagnement des entrepreneurs.

La Journée de la Chambre de commerce de Dakar, tenue dans le cadre de la FIDAK 2025, a été marquée par un plaidoyer en faveur d'une économie territoriale plus inclusive. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), Cheikh Mouhamadou Sourang, président de la Chambre de commerce de Saint-Louis (CCIASL), et Justin Corea, directeur général du CICES, ont défendu une vision commune : faire des Chambres de commerce des moteurs de transformation économique locale.

Abdoulaye Sow a rappelé le rôle de la CCIAD comme premier cadre d'accompagnement des PME-PMI, de la formalisation à la croissance. Il a mis en avant le partenariat avec la Banque Atlantique, destiné à faciliter l'accès aux services bancaires, tout en insistant sur le soutien aux femmes entrepreneures et sur la nécessité de consommer les produits « Made in Sénégal ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Justin Corea a, pour sa part, annoncé une évolution majeure de la FIDAK avec la décentralisation progressive des foires. Après le succès de la Sali Expo à Thiès, d'autres pôles territoriaux accueilleront ces événements dès 2026. Selon le directeur général du CICES, la valorisation de la production locale passe par une présence accrue à l'intérieur du pays. Il a également invité les jeunes entrepreneurs à s'appuyer sur les Chambres de commerce pour bénéficier de conseils, de formations et d'un accompagnement vers le financement et l'internationalisation.

Invité d'honneur de cette édition, Cheikh Mouhamadou Sourang a qualifié la FIDAK de carrefour d'opportunités et les Chambres de commerce d'interfaces stratégiques entre l'État et le secteur privé. Il a plaidé pour une action collective autour du soutien aux PME-PMI, de l'amélioration de l'accès au financement, de la promotion du « Made in Sénégal », de l'intégration régionale à travers la ZLECAf, ainsi que de l'accompagnement des transitions numérique et écologique.

Les intervenants ont souligné l'alignement de cette dynamique avec le thème de la FIDAK 2025, « Transformation territoriale et développement inclusif », en cohérence avec l'Agenda Sénégal 2050. Les Chambres de commerce s'imposent ainsi comme des acteurs clés du développement territorial, appelant à une coopération renforcée entre l'État, le secteur privé et les institutions consulaires.