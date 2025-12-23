Afrique: CAN 2025 - Avec cinq joueurs suspendus, le Bénin ne part pas favori face à la RDC

C'est un test crucial d'entrée pour le Bénin comme pour la RDC qui s'affrontent en ouverture de la première journée du groupe D. Cette entrée en lice dans la CAN a tout du match piège, et les Béninois, privés de cinq éléments majeurs, laissent bien volontiers aux Congolais le statut de favori de la rencontre.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors quand ils sont cinq, Junior Oletan, le capitaine Steve Mounier, Andreas Otondji, Mohamed Tijani et Marcel Dandjinou, tous suspendus pour la rencontre, vont laisser leur place à la jeunesse béninoise. De quoi susciter le constat doux-amer du sélectionneur Gernot Rohr.

« Alors qu'ils avaient reçu un carton jaune dans le dernier match des éliminatoires, il y a plus d'un an, en Libye, dans des circonstances extrêmement spéciales. Non seulement ils avaient subi des coups, mais en plus on leur interdit de faire le premier match. On va s'attendre à une équipe congolaise dominatrice, évidemment, qui va vouloir marquer le plus vite possible. Ça va faire un bon match quand même. »

Une RDC favorite parce que demi-finaliste de la dernière CAN, parce qu'en lice pour une place à la prochaine Coupe du monde sur le papier. Pourquoi pas ? Mais pas question de se voir trop beau, prévient Sébastien Dessabre, le sélectionneur des Léopards. « Je connais le Bénin, je connais Gernot. Ce sont effectivement des discours qui embellissent un peu l'équipe adverse. Mais mon équipe, en tout cas, elle sera comme à son habitude, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme ». Congolais et Béninois qui s'affronteront pour la toute première fois en Coupe d'Afrique des nations.