Rwanda: Des milliers d'églises évangéliques contraintes de mettre la clé sous la porte

23 Décembre 2025
Radio France Internationale

Au Rwanda, plusieurs milliers d'églises évangéliques ont fermé leurs portes ces dernières années. Les autorités ont mis en place une réglementation contraignante que les pasteurs ont du mal à respecter. Selon certains analystes, il s'agirait aussi de garder le contrôle sur un potentiel outil de propagande.

Le président rwandais, Paul Kagame, n'a pas fait mystère de ce qu'il pensait des églises évangéliques qui se multiplient dans le pays.

Il affirmait, en novembre dernier, que nombre d'entre elles sont des « tanières de bandits » qui « ne font que voler ».

Depuis 2018, une batterie de règles est appliquée aux églises en matière de sécurité, de transparence financière et de qualification des pasteurs. Il leur est notamment demandé d'être diplômés en théologie et de récolter la signature de mille fidèles, ce qui n'est pas toujours possible.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a par ailleurs été reproché à certains d'entre eux de ne pas respecter des normes incendie, ou un problème de transparence financière.

L'objectif ? Assainir le secteur. Mais des analystes, comme l'avocat Louis Gitinywa, y voient aussi un geste politique, une manière de garder le contrôle sur ces lieux de culte. Selon lui, le potentiel de mobilisation de ces paroisses représenterait une menace pour le pouvoir.

« Le régime est au pouvoir depuis 31 ans », observe-t-il, « et certaines personnes se posent la question de savoir s'il ne serait pas temps d'en changer. »

Selon la presse rwandaise, plus de 10 000 lieux de culte ont fermé leurs portes ces dernières années.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.