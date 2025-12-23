Afrique: CAN 2025 - Touchés mais pas coulés par la Zambie, les Maliens gardent confiance

Le match nul concédé dans les dernières secondes contre la Zambie (1-1), lundi 22 décembre pour leurs débuts dans cette CAN 2025 (groupe A), a énormément frustré les Maliens. Pas assez efficaces, pas assez attentifs, les Aigles se sont compliqués la tâche. Mais ils comptent bien remettre les pendules à l'heure dès leur prochain match face au favori marocain.

« Un bon match, c'est une victoire. Rien d'autre. Je ne suis pas content » : Tom Saintfiet n'a pas fait dans la demi-mesure au moment de revenir, à chaud, sur l'entrée en matière compliquée du Mali dans la CAN 2025. « Pas content » donc, « frustré » aussi, le sélectionneur de nationalité belge a du mal à digérer le scénario de ce premier match à Casablanca, au stade Mohammed-V.

Il est vrai qu'il y a de quoi grincer des dents. Le Mali, globalement dominateur sans proposer non plus un grand football, a manqué l'ouverture du score avant la pause, avec ce penalty tiré par El Bilal Touré et repoussé par Willard Mwanza, le portier des Chipolopolo. En seconde période, Lassine Sinayoko croyait avoir fait le plus dur en ouvrant le score (61e). Mais les Maliens n'ont pas réussi à marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri, et les Zambiens ont arraché l'égalisation dans les dernières secondes par Patson Daka (90+2e).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est comme une défaite », a tranché Tom Saintfiet, fort mécontent de la copie de son équipe. Pour le technicien, ce 1-1 « est notre responsabilité ». Dans l'attitude, le Belge a vu des choses qui lui ont déplu : « Il y a eu un peu de nonchalance, notamment en première période. » Et dans le deuxième acte, la concentration a fait défaut et « on n'a pas eu le feeling pour tuer l'adversaire ». Un manque fatal à ce niveau. L'ancien entraîneur de la Gambie - entre autres - envisage des changements tactiques et de joueurs après ce premier match.

« On va travailler pour que ça n'arrive plus »

Le buteur malien du jour, Lassine Sinayoko, avait le masque à la sortie du stade. « Ça fait mal. C'est de la frustration. C'est le foot qui est comme ça », a lâché l'attaquant de l'AJ Auxerre. Lucide, il a constaté que le Mali « n'a pas été fort défensivement » avec ce craquage sur le gong, et pas assez létal en attaque. Un avis partagé par son compatriote Mamadou Sangaré : « Dans les dix dernières minutes, on a baissé en intensité, ce qui n'est pas normal dans ce genre de compétition. »

Les chiffres tendent à valider ces avis mitigés : le Mali a beaucoup frappé, avec 15 tentatives, mais seulement cinq étaient cadrés. De l'autre côté, la Zambie, bien moins entreprenante, a cadré deux frappes : la première a contraint le gardien malien Djigui Diarra à une grosse parade, la deuxième a fait mouche. Et à l'arrivée, ça fait match nul et un seul petit point au compteur... De quoi piquer Tom Saintfiet encore, lui qui voulait imiter le Maroc en gagnant son premier match 2-0. « On s'est créé un problème », a-t-il résumé. Le Mali devra se battre jusqu'au bout du premier tour pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale.

La résignation n'a tout de même pas gagné les têtes maliennes. Au contraire, on a senti, dans leurs voix, une détermination intacte. « On prend de l'expérience et on va travailler pour que ça n'arrive plus », a juré le buteur Sinayoko. Ousmane Camara veut « laisser ça derrière nous » et « se concentrer sur l'avenir », à savoir ce match face aux Lions de l'Atlas du Maroc, le 26 décembre. « Eux aussi, il faut qu'ils soient prêts », a soufflé Sinayoko. Les voilà prévenus.