Afrique: François Omam-Biyik, souvenirs de 1988 et regards vers la CAN 2025 au Maroc

Légende du football camerounais, François Omam-Biyik entretient un lien tout particulier avec la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. C'est sur le sol marocain qu'il a soulevé le trophée continental en 1988, au sein de la mythique génération des Lions Indomptables.

Ancien attaquant, devenu par la suite adjoint de la sélection camerounaise, Omam-Biyik avait pris part à ce tournoi historique, même si son aventure avait été brutalement interrompue par une blessure. Un coup dur qui n'a en rien entamé la fierté qu'il conserve pour cette équipe, symbole d'unité, de résilience et de foi collective -- des valeurs qu'il estime toujours déterminantes pour s'imposer en Afrique.

« En 1988, je faisais partie de l'équipe nationale du Cameroun qui a remporté la CAN au Maroc, » a confié Omam-Biyik à CAFOnline.com. « Malheureusement, je n'ai pas pu apporter toute ma contribution, car je me suis blessé. Après seulement vingt minutes contre l'Égypte, je ne pouvais plus utiliser ma jambe gauche. J'ai donc assisté à la victoire du Cameroun depuis les tribunes. »

Écarté des terrains, l'ancien buteur garde néanmoins le souvenir d'un tournoi âprement disputé, marqué notamment par une demi-finale tendue face au pays hôte, le Maroc, où le sang-froid et la force du collectif camerounais avaient fait la différence.

« Il y a eu des incidents, surtout contre le Maroc, » se souvient-il. « Mais ce qui ressort avant tout, c'est la mentalité de cette équipe du Cameroun : la solidarité et le talent. »

Omam-Biyik faisait partie d'une génération dorée, aux côtés d'Emmanuel Kundé, Roger Milla, Joseph-Antoine Bellou encore Tataw Etta, un groupe qui, selon lui, dégageait une confiance tranquille tout au long de la compétition.

« Quand on est entouré de joueurs comme Emmanuel Kundé, Roger Milla, Joseph-Antoine Bell ou Tataw Etta, on a toutes les raisons de croire à la victoire, » explique-t-il. « Nous avons tout donné à chaque match pour soulever ce trophée. »

Au-delà de la CAN, l'héritage d'Omam-Biyik reste gravé dans l'histoire de la Coupe du monde. Son but inscrit face à l'Argentine lors du Mondial 1990 en Italie, synonyme de victoire pour le Cameroun, avait provoqué un séisme dans le football mondial et demeure l'un des moments les plus emblématiques du football africain sur la scène internationale.

À l'approche de la CAN 2025 au Maroc, l'ancien Lion Indomptable s'attend à une édition particulièrement relevée, portée par la forte présence de joueurs africains évoluant en Europe et par une organisation en constante progression sur le continent.

« Il y aura au Maroc de nombreux joueurs africains qui évoluent en Europe, » souligne-t-il. « L'ambiance sera bonne, tout comme l'organisation, car le Maroc est un pays qui sait accueillir de grands événements. »

Tout en reconnaissant la puissance des sélections traditionnelles, Omam-Biyik met en garde contre toute forme de suffisance, rappelant que l'imprévisibilité demeure l'une des signatures de la CAN.

« Il y a de très bons joueurs dans tous les pays, » prévient-il. « Certaines équipes n'ont pas de grandes stars, mais elles ont de la qualité et voudront se prouver. »

Malgré cette prudence, l'ancien attaquant ne cache pas son sentiment : pour lui, le pays hôte part avec une longueur d'avance, fort de son parcours jusqu'en demi-finales de la Coupe du monde 2022, gage de maturité et de rigueur tactique.

« À mes yeux, le favori au départ, c'est le Maroc, » affirme-t-il. « Ils sont talentueux, organisés et savent ce qu'ils font. Mais gagner une Coupe d'Afrique des Nations reste toujours très difficile. »

Au-delà des résultats, François Omam-Biyik espère que cette CAN laissera le souvenir d'un tournoi spectaculaire, tant sur le terrain que dans les tribunes.

« J'attends de bons matches, du beau football, des stades pleins et une grande ambiance, » conclut-il. « J'ai confiance dans l'organisation et j'espère que nous vivrons une très grande Coupe d'Afrique des Nations. »

La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 débutera le 21 décembre au Maroc, avec une affiche inaugurale entre le pays hôte et les Comores. La compétition se poursuivra jusqu'au 18 janvier, réunissant 24 nations en quête de gloire continentale. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire abordera le tournoi avec le statut de championne en titre, promettant une nouvelle édition âprement disputée sur le sol marocain.