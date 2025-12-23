Afrique: CAN - 2e j - Salah délivre l'Égypte, Foster éclaire l'Afrique du Sud, Mali et Zambie se neutralisent

L'Afrique du Sud prend la tête du Groupe B

Plus tôt dans la journée, le Mali et la Zambie ont fait match nul 1-1 à Casablanca

Mohamed Salah offre les trois points à l'Égypte

Égypte 2-1 Zimbabwe Buteurs : Marmoush 63e, M. Salah 90e / P.Dube 20e

L'Égypte a renversé le Zimbabwe au terme d'un match longtemps frustrant et a fini par s'imposer 2-1 à Agadir. Les Pharaons ont confisqué le ballon dès le coup d'envoi et ont multiplié les occasions, mais ils se sont heurtés à un bloc zimbabwéen compact et à un Arubi décisif. Trezeguet et Salah ont manqué l'ouverture du score, tandis que Marmoush a obligé le gardien adverse à s'employer.

Contre le cours du jeu, le Zimbabwe a frappé le premier. À la 20e minute, Jalai a débordé sur l'aile avant de servir Prince Dube, qui s'est retourné dans la surface et a trompé El Shenawy d'un tir précis. Les Warriors ont même failli doubler la mise, mais le portier égyptien a sauvé les siens à plusieurs reprises. À la pause, l'Égypte a été menée malgré une nette domination.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au retour des vestiaires, les Pharaons ont accentué la pression. Marmoush s'est montré de plus en plus tranchant et a fini par égaliser à la 63e minute, après un exploit individuel sur l'aile conclu en solitaire. Revigorée, l'Égypte a poussé sans relâche. Zizo et Adel ont manqué le cadre, tandis que Salah a continué de peser sur la défense.

La délivrance est venue dans le temps additionnel. À la 90e minute, Mohamed Salah a contrôlé un ballon haut dans la surface, a résisté au marquage et a marqué en se couchant sur sa frappe. Le Zimbabwe, tout proche de l'exploit, a cédé au dernier instant.

La réaction d'après-match

Omar Marmoush - TotalEnergies Homme du Match : "C'était un match difficile. Notre entame n'était pas la meilleure. Mais le plus important c'est la victoire. On s'est créé beaucoup d'occasions sans pouvoir vite marquer mais à la fin, tout s'est bien passé. Nous avons gardé un bon état d'esprit et nous avons bien terminé le match. On va apprendre de tout ce qui s'est passé dans le match de ce soir."

Afrique du Sud 2-1 Angola Buteurs : O. Appollis 17e, L.Foster 79e / Show 34e

L'Afrique du Sud a dominé l'Angola au terme d'un match animé et a fini par s'imposer 2-1 au Grand Stade de Marrakech. Les Bafana Bafana ont bien entamé la rencontre et ont rapidement pris l'avantage. À la 17e minute, Oswin Appollis a profité d'un ballon mal dégagé dans la surface pour feinter à deux reprises et ajuster Hugo Marques d'une frappe croisée.

Après cette ouverture du score, les Sud-Africains ont reculé et ont perdu le fil. L'Angola a monté le curseur, surtout sur coups de pied arrêtés. Gelson Dala s'est montré dangereux de la tête, avant que Show n'égalise à la 34e minute. Sur un coup franc de Fredy au premier poteau, le milieu angolais a dévié le ballon et a trompé Ronwen Williams.

La seconde période a changé de visage. Hugo Broos a lancé Moremi, et l'Afrique du Sud a repris le contrôle. Mbokazi a trouvé la barre, Foster a vu un but refusé pour hors-jeu, mais la pression est restée constante. À la 79e minute, Lyle Foster a fait la différence. Après une récupération haute et une remise d'Nkota, l'attaquant a enroulé une frappe somptueuse dans la lucarne de Marques.

L'Angola a tenté de réagir, sans véritable occasion franche. Les Bafana Bafana ont bien défendu jusqu'au bout et n'ont rien concédé dans les dernières minutes. L'Afrique du Sud a confirmé sa montée en puissance et a logiquement remporté ce premier match du groupe.

La réaction d'après-match Lyle Foster - TotalEnergies Homme du Match - Afrique du Sud : « Quand j'ai eu le ballon, je me suis dit qu'il fallait faire la différence. J'y ai cru, la réussite m'a souri et ça a marché. Nous avons bien entamé la rencontre, pris un bon départ, et cela nous permet d'avancer. L'essentiel était de prendre les trois points, c'était notre objectif. Maintenant, on peut s'appuyer sur ce succès et se concentrer sur le prochain match contre l'Égypte. »

Mali 1-1 Zambie

Buteur : L.Sinayoko 61e / P.Daka 90+2

Le Mali a dominé la Zambie dans un match tendu au stade Mohammed V de Casablanca. Les Aigles ont contrôlé la possession dès le début, mais ont eu du mal à transformer leurs occasions. Mamadou Sangaré et Lassine Sinayoko se sont montrés dangereux, mais le gardien zambien Willard Mwanza a réalisé plusieurs arrêts clés, notamment sur un penalty d'El Bilal Touré.

La délivrance est venue à la 25e minute. Sinayoko a profité d'une confusion dans la surface et a envoyé un boulet de canon sous la barre, ouvrant le score pour le Mali. La Zambie a réagi en seconde période et a multiplié les contres avec Fashion Sakala, mais la défense malienne et Diaby ont repoussé plusieurs actions chaudes.

À vingt minutes de la fin, le sélectionneur malien a effectué un double changement défensif pour préserver l'avantage, remplaçant Nene et Touré par Doumbia et Diarra. Sinayoko a failli doubler la mise avec une frappe enroulée qui a frôlé la lucarne.

Dans le temps additionnel, la Zambie a égalisé. Patson Daka a profité d'une erreur de marquage et a placé une tête plongeante qui a trompé le gardien malien. Le score est donc devenu 1-1, offrant aux Chipolopolo un point précieux après une fin de match tendue.

Le Mali a mené tout le match, mais a dû se contenter du nul. Les Aigles ont montré leur supériorité technique, mais la Zambie a su punir leur petite faille en fin de rencontre.

Les réactions d'après-match

Tom Saintfiet - sélectionneur du Mali : "Le but égalisateur a fait très mal. On visait trois buts dans ce match. Nos difficultés ont commencé après le penalty manqué. Il ne faut pas se laisser emporter par les émotions. J'aurais préféré prendre trois points contre la Zambie, surtout après notre maîtrise du match pendant 90 minutes. Cette égalisation a ressemblé à une victoire pour la Zambie et à une défaite pour nous. Il faut maintenant bien préparer les prochaines rencontres. La Zambie a de bons joueurs au milieu, ils nous ont empêchés d'atteindre nos objectifs. Désormais, il nous faudra au moins un point contre le Maroc lors du prochain match. Nous devons terminer deuxièmes du groupe. Nous avons dit que nous voulions aller en finale, et c'est toujours possible."

Moses Sichone - sélectionneur de la Zambie : "Mes joueurs ont fait le travail face au Mali. C'était notre match d'ouverture et ce n'était pas simple. Nous avons encaissé un but à un moment inattendu, un cadeau que nous leur avons offert, et qu'il faudra corriger. Un match dure 90 minutes, il ne faut jamais abandonner. C'est pour ça que j'ai poussé mes joueurs jusqu'au bout. Nous sommes dans un groupe relevé et je félicite le Maroc pour sa victoire contre les Comores. Notre prochain adversaire, les Comores, a livré un match sérieux. Nous allons bien nous préparer et continuer à travailler. Nous avons des arguments et des joueurs prêts."