Afrique: Les TotalEnergies CAF Hommes du Match

Retrouvez tous les TotalEnergies CAF Hommes du Match de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025.
22 décembre 2025 - Agadir - Grand Stade Agadir
Match 4 : Egypte - Zimbabwe
Omar Marmoush - Attaquant (Egypte)
22 décembre 2025 - Marrakech - Grande Stade de MarrakechMatch 3 : Afrique du Sud - AngolaLyle Foster - Attaquant (Afrique du Sud)
22 décembre 2025 - Casablanca - Stade Mohammed V
Match 2 : Mali - Zambie
Lassine Sinayoko - Attaquant (Mali)
21 décembre 2025 - Rabat - Stade Moulay Abdellah
Match 1 : Maroc - Comores
Brahim Díaz - Attaquant (Maroc)