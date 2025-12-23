Afrique: Les TotalEnergies CAF Hommes du Match

22 Décembre 2025
Confederation of African Football (Giza)

Retrouvez tous les TotalEnergies CAF Hommes du Match de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2025.

22 décembre 2025 - Agadir - Grand Stade Agadir

Match 4 : Egypte - Zimbabwe

Omar Marmoush - Attaquant (Egypte)

22 décembre 2025 - Marrakech - Grande Stade de MarrakechMatch 3 : Afrique du Sud - AngolaLyle Foster - Attaquant (Afrique du Sud)

22 décembre 2025 - Casablanca - Stade Mohammed V

Match 2 : Mali - Zambie

Lassine Sinayoko - Attaquant (Mali)

21 décembre 2025 - Rabat - Stade Moulay Abdellah

Match 1 : Maroc - Comores

Brahim Díaz - Attaquant (Maroc)

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2025 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.