Afrique: Casablanca ouvre grand ses portes au continent à l'occasion de la TotalEnergies Africa Cup of Nations Morocco 2025

La ville de Casablanca vit, ces derniers jours, au rythme d'une effervescence footballistique particulière, à l'approche de l'accueil de l'une des premières grandes affiches de la TotalEnergies Africa Cup of Nations Morocco 2025. Après le match d'ouverture disputé dimanche soir à Rabat entre le Maroc et les Comores, la métropole économique du Royaume s'apprête à recevoir, ce lundi 22 décembre, la rencontre opposant le Mali à la Zambie au stade Mohammed V.

À travers cet événement, Casablanca confirme un peu plus son statut de capitale sportive au cœur du continent africain. Des grandes artères aux quartiers les plus animés, les couleurs du drapeau marocain se mêlent à celles des nations participantes, dans une atmosphère festive qui témoigne de l'attachement profond de la ville au football et à sa culture populaire transmise de génération en génération.

Une ambiance africaine portée par la passion du football

Depuis plusieurs jours, Casablanca s'est parée de ses habits continentaux. Les drapeaux, visuels des sélections qualifiées et supports officiels de la compétition habillent les rues, tandis que les cafés et espaces publics deviennent des lieux d'échange où les passionnés débattent, analysent et anticipent le coup d'envoi du tournoi.

Les zones touristiques, tout comme les Fan Parks, enregistrent une affluence croissante de supporters venus de différents pays africains, accueillis chaleureusement par une population locale impatiente de vivre pleinement cette grande fête du football continental.

Le stade Mohammed V, une icône du football africain

Le stade Mohammed V occupe une place à part dans l'histoire du football africain. Théâtre de nombreux matchs mémorables, il a vu défiler les plus grandes sélections du continent ainsi que les deux géants du football marocain, le Wydad Casablanca et le Raja Casablanca, sans oublier les rencontres emblématiques de l'équipe nationale.

Récemment rénové, ce stade mythique s'apprête à retrouver les projecteurs continentaux à l'occasion de la première rencontre qu'il accueille dans cette édition 2025. Avec sa grande capacité et ses installations modernisées, le "Donor" se présente comme un écrin idéal pour accueillir les supporters et offrir un cadre à la hauteur de l'événement.

Plus qu'un simple stade, il devient une véritable plateforme de célébration du sport et de la culture, incarnant l'importance du football dans l'identité locale et africaine.

Un public casablancais avide de grand spectacle

Les supporters de Casablanca comptent parmi les plus passionnés et les plus influents du continent. Connus pour leur ferveur, leur créativité et leur capacité à transformer chaque rencontre en un moment intense, ils s'apprêtent à donner une dimension particulière à cette CAN.

Dans les rues de la ville et aux abords du stade, les chants et les animations rappellent l'atmosphère unique qui accompagne habituellement les grandes affiches du Raja et du Wydad, annonçant déjà une ambiance électrique pour les matchs à venir.

Casablanca, entre esthétique urbaine et célébration du football

Au-delà des stades, Casablanca dévoile aussi son visage de ville moderne et cosmopolite, où se croisent histoire, culture et passion sportive. Les visiteurs peuvent profiter de son littoral, explorer ses quartiers emblématiques ou découvrir une scène gastronomique mêlant saveurs locales et influences internationales.

Les installations artistiques et décorations inspirées de la TotalEnergies Africa Cup of Nations Morocco 2025 viennent parfaire ce tableau, donnant à la ville une dimension encore plus festive.

À travers son organisation, son accueil et son ambiance, Casablanca apparaît comme une ville prête à embrasser toute l'Afrique, confirmant son rôle de plateforme majeure pour l'un des plus grands événements sportifs du continent.