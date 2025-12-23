Afrique: La Tanzanie veut capitaliser sur l'élan du CHAN avant la CAN TotalEnergies Maroc 2025, assure Feisal Salum

La Tanzanie aborde la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec une conviction renforcée. Pour Feisal Salum, milieu de terrain des Taifa Stars, l'expérience engrangée lors du dernier Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) a servi de socle mental et collectif à une sélection qui s'apprête à disputer sa troisième CAN.

Co-hôte du CHAN en août dernier, la Tanzanie avait atteint les quarts de finale, s'inclinant face au Maroc, futur champion. Une performance marquante, à laquelle Salum a largement contribué, et dont le groupe entend tirer profit sur la scène continentale.

« Tout le monde est très motivé après ce que nous avons montré au CHAN. Les matches étaient très difficiles, presque du même niveau que la CAN. Cette fois, ce sera encore plus exigeant, car nous affronterons les meilleurs joueurs africains évoluant partout dans le monde. Mais cette compétition nous a apporté une vraie confiance et un esprit de combat », explique le joueur d'Azam FC.

Majoritairement composée de joueurs locaux, la sélection tanzanienne a su préserver une certaine continuité, nourrie par des automatismes solides et une cohésion renforcée. Pour peaufiner sa préparation, le groupe a effectué un stage en Égypte, ponctué de plusieurs matches amicaux face à des clubs locaux.

« Ce stage nous a fait beaucoup de bien. Le niveau s'est élevé et nous nous sentons prêts », confie Salum, convaincu que cette montée en puissance collective arrive au bon moment.

Placée dans le groupe C, la Tanzanie devra se mesurer à deux poids lourds du continent, la Tunisie et le Nigeria, sans oublier le voisin est-africain, l'Ouganda. Les Taifa Stars entreront en lice le 23 décembre à Fès face au Nigeria.

« La CAN est l'une des plus grandes compétitions au monde. C'est une scène où chaque joueur veut briller. Nous voulons nous battre pour notre pays. La poule est relevée, mais c'est logique à ce niveau. Il faudra être prêts à rivaliser », insiste le milieu de terrain.

Éliminée dès la phase de groupes lors de ses deux précédentes participations, en 2019 puis en 2023, la Tanzanie entend franchir un cap. Dernière de son groupe en 2019 avec trois défaites, elle avait montré un visage plus accrocheur en Côte d'Ivoire, décrochant deux nuls avant de s'incliner.

Sous la houlette du nouveau sélectionneur Miguel Gamondi, l'objectif est clair : atteindre les huitièmes de finale.

« Nous avons beaucoup appris, surtout lors de la dernière CAN. Il faut donner 100 % à chaque match, avec très peu de marge d'erreur et un haut niveau de discipline. Le groupe est fort, le coach est expérimenté, et nous pensons avoir les bons ingrédients pour aller plus loin », conclut Feisal Salum.