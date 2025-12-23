Afrique: Tanger, carrefour de passions pour la CAN 2025

Tanger s'avance avec assurance sous les projecteurs. Ville hôte de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le grand port du Nord sent déjà monter la fièvre du football, à quelques heures du tout premier match programmé mardi sur ses terres.

Quelques heures après l'ouverture vibrante donnée par Rabat, Tanger bruisse à son tour d'une effervescence singulière, mêlant attente fébrile, éclats de couleurs et fierté continentale. De la médina historique au front de mer moderne, les signes de la plus grande fête du football africain sont partout. Supporters, journalistes et visiteurs affluent, donnant à la ville un air de rendez-vous majeur.

Dans le centre-ville, la présence des supporters sénégalais saute aux yeux. Drapés de vert, de jaune et de rouge, ils animent cafés, hôtels et places publiques, échangeant chants, pronostics et sourires, tout en s'imprégnant de l'atmosphère si particulière de Tanger. À leurs côtés, des journalistes venus de toute l'Afrique et d'ailleurs ont posé leurs valises, conscients que la ville accueillera plusieurs des matchs les plus décisifs de la compétition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le long des grands axes et à proximité des sites emblématiques, les drapeaux nationaux flottent fièrement. Les banderoles officielles de la CAN rappellent le rôle central de Tanger dans cette 35e édition. Les couleurs marocaines dominent les rues, maillots des Lions de l'Atlas sur les épaules, témoignant d'un attachement ancien et profond au football.

Au coeur de ce dispositif se dresse le Grand Stade de Tanger, joyau sportif et symbole de l'ambition marocaine. Située au sud-ouest de la ville, l'enceinte impressionne par ses lignes modernes et sa capacité de 68 000 places, complétées par des installations médias et VIP de tout premier plan. Inauguré en 2011, le stade s'est forgé une réputation internationale en accueillant notamment la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et plusieurs affiches prestigieuses de la sélection marocaine.

Sa situation stratégique, à proximité de l'aéroport international Ibn Battouta et des principaux axes de transport, facilite l'accès des équipes, des officiels et des supporters. Ces derniers jours, les ultimes ajustements ont été effectués : pelouse, dispositifs médiatiques, sécurité... tout converge pour faire de Tanger une scène prête à répondre aux exigences du sommet continental.

La ville jouera un rôle clé lors de cette CAN 2025. Elle accueillera trois rencontres du groupe D, à commencer par l'entrée en lice du Sénégal face au Botswana mardi, avant des affiches impliquant la RD Congo et le Bénin. Et l'aventure ne s'arrêtera pas là : un huitième de finale, un quart et l'une des demi-finales les plus attendues du tournoi se disputeront également à Tanger, promettant des tribunes pleines et une audience mondiale.

Hors du stade, la ville continue de séduire. Perchée au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, Tanger offre un mélange rare de cultures, façonné par des siècles d'échanges et de passages. Les visiteurs se perdent dans les ruelles de la médina, se retrouvent au Grand Socco ou au Petit Socco, ou longent la Corniche, là où la Méditerranée rencontre l'Atlantique.

Desservie par le TGV Al Boraq, un port très actif relié à l'Espagne et un aéroport bien connecté, la ville s'impose comme une porte d'entrée naturelle pour les supporters voyageurs. Hôtels et restaurants affichent complet, contribuant à une ambiance festive et à un dynamisme économique palpable.

Alors que le Sénégal s'apprête à lancer sa campagne et que les matchs à élimination directe se profilent, Tanger se tient prête. Plus qu'un simple site hôte, la ville se présente comme une vitrine vivante de la passion marocaine pour le football et de l'amour partagé de toute l'Afrique pour ce jeu.

Drapeaux au vent, chants dans les rues et Grand Stade prêt à vibrer : Tanger est fin prête à écrire sa propre page de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025.