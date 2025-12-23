Afrique: La CAF dévoile la Ligue des Nations africaine et réforme en profondeur les compétitions de sélections

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé la création d'une nouvelle et ambitieuse Ligue des Nations africaine et garantit désormais l'organisation, chaque année en Afrique, d'une compétition de sélections nationales seniors de niveau mondial, réunissant les meilleurs joueurs africains évoluant dans les plus grands championnats du monde. La CAF travaillera en partenariat avec la FIFA pour la mise en place de cette Ligue des Nations africaine.

Les années de Coupe du Monde de la FIFA, les neuf ou dix sélections africaines qualifiées pour le Mondial se concentreront exclusivement sur leur préparation. Aucune compétition africaine de sélections nationales seniors ne sera organisée durant ces années-là.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée des nouveaux changements que nous avons introduits. Ils permettront aux compétitions africaines de sélections nationales seniors de figurer parmi les meilleures au monde, avec la participation, chaque année, des meilleurs joueurs africains évoluant dans les plus grands championnats internationaux.

Lors des années de Coupe du Monde de la FIFA, la CAF n'organisera pas de compétition de sélections nationales seniors afin de permettre aux neuf ou dix pays africains qualifiés de se concentrer pleinement sur leur préparation au Mondial.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces nouvelles réformes généreront également des retombées financières et commerciales significatives pour chacune des 54 Associations Membres de la CAF. La restructuration des compétitions de sélections nationales seniors de la CAF, ainsi que l'appel d'offres d'un montant d'un milliard de dollars américains que nous avons lancé, permettront à la CAF de verser un million de dollars par an à chacune des 54 associations membres. C'est cinq fois plus que les 200 000 dollars que recevait auparavant chaque association avant l'arrivée de l'actuelle direction de la CAF.

Nous allouerons des ressources financières et matérielles substantielles à la formation et au développement des jeunes footballeurs et footballeuses, car il s'agit de l'un des meilleurs investissements possibles pour l'avenir du football africain. Les compétitions de jeunes, masculines et féminines, le football de clubs féminins et masculins dans chacune de nos 54 Associations Membres, ainsi que les compétitions zonales et régionales, bénéficieront toutes d'un soutien financier et structurel accru. Des ressources financières seront également consacrées au paiement de salaires compétitifs pour les employés de la CAF.

Je suis également heureux d'annoncer que la Ligue des Champions de la CAF et la Coupe de la Confédération verront leurs dotations financières augmenter. Ces augmentations seront annoncées après la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2025.

Un autre avantage majeur de cette restructuration et des nouvelles réformes des compétitions de sélections nationales seniors est l'alignement et la synchronisation du calendrier international du football, sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA et d'autres parties prenantes. Cette harmonisation profitera à la CAF et aux joueurs africains évoluant dans les meilleurs championnats du monde. Nous voulons éviter que les joueurs africains se retrouvent, comme cela a souvent été le cas par le passé, confrontés à des conflits de calendrier entre leurs clubs et leurs sélections nationales.

Ces changements ont également été introduits à l'issue de discussions continues avec les sponsors, les partenaires et l'ensemble des parties prenantes de la CAF. Je suis convaincu que le football africain tirera d'énormes bénéfices de ces réformes. L'avenir du football africain est prometteur »