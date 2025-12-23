Afrique: Feisal Salum - « La CAN s'appuie sur ce que nous avons construit au CHAN »

Le milieu de terrain tanzanien Feisal Salum estime que les Taifa Stars peuvent capitaliser sur l'élan né de leur parcours au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) pour réussir leur troisième participation à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025.

Co-hôte du CHAN en août dernier, la Tanzanie avait atteint les quarts de finale avant de céder face au futur champion marocain. L'un des hommes forts du tournoi, Salum espère voir ce socle servir de tremplin à la CAN. « Le groupe est très motivé après le CHAN. Les matches étaient exigeants, proches de l'intensité de la CAN. La difficulté sera encore plus élevée, car les meilleurs joueurs africains évoluant partout dans le monde seront présents. Mais ce parcours a forgé une grande confiance et un esprit de combat », souligne le joueur d'Azam FC.

Majoritairement composée de joueurs locaux, la sélection a conservé une forte cohésion. En préparation, les Taifa Stars ont effectué un stage en Égypte, ponctué de plusieurs rencontres amicales. « Le stage a élevé notre niveau. Le groupe se sent prêt », assure Salum.

Versée dans le groupe C, la Tanzanie défiera la Tunisie, le Nigeria et l'Ouganda. L'entrée en lice est prévue le 23 décembre à Fès face au Nigeria. « La CAN est l'une des plus grandes scènes du football mondial. L'objectif consiste à se battre pour le pays. Le groupe est relevé, c'est la règle à ce niveau. Il faudra répondre présent », insiste le milieu.

Éliminée dès la phase de groupes en 2019 et 2023, la Tanzanie vise cette fois un cap. « Les leçons de la Côte d'Ivoire ont été retenues : engagement total, discipline maximale, marge d'erreur réduite. Avec un effectif solide et un entraîneur expérimenté, l'ambition minimale reste les huitièmes de finale », conclut Salum.