Afrique: 5 choses à savoir sur Agadir

A l'image des autres villes du Royaume chérifien, Agadir ronge son frein à l'approche de ses premiers matchs de la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies 2025. Mais avant, allons à la découverte de cette ville discrète mais culturellement riche du Maroc en 5 points.

Plage et sable fin... ville balnéaire moderne et ensoleillée du Maroc, Agadir est célèbre pour sa longue plage de sable fin qui s'étend sur 10km. Malgré l'hiver de cette période, le climat est ensoleillé comme pendant 300 jours dans l'année. Le tout dans une atmosphère détendue.

La Kasbah d'Agadir Oufella... pour tous les touristes qui affluent vers Agadir, c'est un site à découvrir. Ce site historique perché offrant une vue panoramique sur le port et la baie d'Agadir, avec l'inscription "Dieu, Patrie, Roi".

Le Hassania Agadir... c'est l'un des clubs de la ville. Formation historique (créé en décembre 1946), le HUSA n'a pas la popularité du Wydad ou encore du Raja mais reste une formation très appréciée. Depuis juillet, il est entrainé par le Franco-comorien Amir Abdou.

Et l'Olympic Dcheira qui évolue également en Botola 1, le championnat de première division.

Souk El Had... le marché traditionnel est un lieu à visiter. Artisanat, épices et produits locaux font le charme du Souk le plus grand d'Afrique. Sans oublier la Medina d'Agadir...

Tout pour le tourisme... Taghazout Ocean Dunes, cette station balnéaire est dotée de belles plages étendues. Elle offre un beau panorama, une grande diversité naturelle et des spots de surf et des balades en jet ski ; le téléphérique pour les amateurs de belles sensations ; Agadir Bay ; autant d'endroits à découvrir