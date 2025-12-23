Congo-Kinshasa: Certification de l'ENA à la norme ISO 9001-2015

L'Ecole nationale d'administration (ENA) est désormais certifiée à la norme ISO 9001-2015.

L'Agence française de normalisation (AFNOR) lui a décerné ce titre au cours d'une cérémonie organisée lundi 22 décembre à Kinshasa, en présence de nombreuses personnalités de marque.

Le directeur général de l'ENA rapporte que cette reconnaissance est le fruit de l'implication de tous les agents et cadres de l'établissement. Tombola Muke a précisé que ce processus, qui permet à l'ENA de se réinventer, s'inscrit dans la philosophie du gouvernement Suminwa : réformer l'ENA pour réformer l'État.

Il a remercié ses collaborateurs pour avoir accompagné cette transformation qui place l'institution dans une dynamique de standards internationaux.

Le directeur général de l'AFNOR, Keinde, a indiqué que l'ENA a démontré sa capacité à contribuer au bien-être non seulement de son personnel, mais également de l'ensemble des travailleurs du secteur public. Il est persuadé que cette certification ouvre la voie à l'engagement de l'ENA dans une amélioration continue de la qualité de ses services.

Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique a souligné que cette certification constitue une étape majeure et un engagement de l'ENA dans une dynamique de progrès. Jean-Lihau a ainsi recommandé aux agents et cadres de maintenir ce cap afin d'inspirer l'ensemble de l'administration publique.

« La certification de l'ENA est le couronnement d'un travail acharné. Je félicite son directeur général, son directeur général adjoint et le personnel pour leur engagement », a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner l'ENA dans son parcours vers l'excellence.

La norme ISO 9001 est un cadre international pour un Système de Management de la Qualité (SMQ), qui aide les organisations de tout type et taille à garantir des produits et services conformes aux exigences des clients et réglementaires, tout en visant l'amélioration continue.

Elle repose sur des principes clés comme l'orientation client, le leadership, l'approche processus et l'amélioration continue, offrant une structure flexible pour optimiser les performances internes et gagner en compétitivité.