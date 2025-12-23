Congo-Kinshasa: Samuel Mbemba dresse un bilan positif de son action à la tête du ministère des Droits humains

23 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Samuel Mbemba a dressé un bilan positif de ses quatre mois à la tête du ministère des Droits humains.

Lors de la cérémonie d'échange des voeux de fin d'année, organisée samedi 20 décembre, il a mis en avant des avancées diplomatiques majeures sur le plan continental. Ce membre du Gouvernement Suminwa souligne notamment l'adoption de résolutions par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que par la société civile africaine, reconnaissant les génocides commis en RDC durant plus de trente ans.

Devant les agents et cadres de son ministère, Samuel Mbemba a qualifié la reconnaissance du génocide congolais de victoire symbolique et politique pour la RDC.

Se projetant vers l'avenir, le ministre des Droits humains a dévoilé sa vision pour l'année 2026. Parmi les priorités annoncées figurent :

l'installation effective des divisions provinciales des Droits humains dans toutes les provinces de la RDC,

la remise à niveau des agents et cadres du ministère,

ainsi que l'initiative d'une proposition de loi contre le négationnisme du génocide congolais.

Il prévoit également d'autres réformes structurelles afin de renforcer l'efficacité et la visibilité de ce secteur clé.

De son côté, une représentante du personnel a salué le dynamisme du ministre et sa politique de gestion, qui, selon elle, redonnent un nouveau rayonnement à ce ministère longtemps resté en retrait.

Elle a formulé le voeu de voir Samuel Mbemba Kabuya poursuivre durablement son action à la tête des Droits humains.

Les agents et cadres du ministère ont enfin offert des présents à leur ministre, témoignant ainsi de leur estime et de leur soutien.

