Afrique: CAN 2025 - Les Léopards de la RDC entrent en lice face aux Guépards du Bénin

Les Léopards de la RDC jouent leur premier match de la 35e édition de la CAN ce mardi 23 décembre face aux Guépards du Bénin, au stade El Barid de Rabat, au Maroc.

Placés dans le groupe D, les Congolais poursuivront cette phase contre les Lions de la Teranga du Sénégal, samedi 27 décembre, au stade de Tanger, avant de clôturer cette série le 30 décembre contre les Zèbres du Botswana.

Le parcours des Léopards avant la qualification

La RDC a terminé en tête du groupe H avec 12 unités devant la Tanzanie (10 points), la Guinée (9 points) et l'Ethiopie (4 points). Le pays des Léopards a fini cette phase avec 4 victoires et 2 défaites, 7 buts marqués, 3 encaissés, et une différence de buts de +4.

Ce parcours a permis aux poulains de l'entraineur Sébastien Désabre de valider leur billet dès la 4e journée, bien avant la fin des éliminatoires.

Les Congolais ont enchaîné quatre victoires consécutives lors des quatre premières journées, sans avoir encaissé le moindre but.

A Kinshasa, les Léopards ont d'abord dominé la Guinée (1-0), avant de s'imposer face à l'Éthiopie à Dar es-Salaam (2-0). Ils ont ensuite confirmé leur suprématie contre la Tanzanie, battue à deux reprises : 1-0 à Kinshasa, puis 2-0 à Dar es-Salaam.

Un faux pas lors des deux dernières journées

Déjà qualifiée, la sélection congolaise a levé le pied lors des deux dernières journées des éliminatoires. L'occasion pour le sélectionneur de tester d'autres joueurs convoqués en sélection.

Les Léopards se sont inclinés face à la Guinée à Abidjan (1-0), puis contre l'Éthiopie à Kinshasa (2-1). Des défaites sans conséquence sur le classement final, la RDC conservant la première place du groupe.

Des individualités décisives

Sur le plan offensif, Meschack Elia s'est illustré avec un doublé décisif face à la Tanzanie lors de la 4e journée. D'autres joueurs ont également contribué à l'efficacité offensive de l'équipe : Théo Bongonda et Fiston Mayele ont trouvé le chemin des filets contre l'Éthiopie lors de la 2e journée. Edo Kayembe s'est montré décisif face à la Guinée lors de la 1ᣴe journée (1-0), tandis que Silas Katompa a marqué contre l'Éthiopie lors de la 6e journée.

Parcours du Bénin

Lors de la phase éliminatoire, le Bénin a terminé en deuxième position du groupe D avec 8 unités, derrière le Nigeria (11 points).

En six matches disputés, les Guépards béninois ont obtenu deux victoires, deux défaites ainsi que deux nuls.