Madagascar: Onitiana Realy - « The right woman in the right place », selon Siteny Randrianasoloniako

« The right woman in the right place, at the right time ». C'est ainsi que Siteny Randrianasoloniaiko voit la nomination d'Onitiana Realy au poste de Directeur de Cabinet du président de la Refondation. « Il n'est pas dans mes habitudes d'encenser une personne mais cette fois-ci, je ferai une exception », avoue-t-il. En soulignant que « cette nomination est une décision méritée et real... iste par rapport à l'histoire et à la lutte que le pays vient de connaître ».

Rôle primordial

Le président de l'Assemblée nationale fait allusion au rôle primordial joué par la station de télévision appartenant à la nouvelle DirCab dans l'aboutissement de la lutte pour le « Fanavaozana ». Et de rappeler également qu'elle était au centre des moments difficiles et des crises cycliques vécus par le pays du temps où elle était journaliste. « Be Hozatse » se souvient particulièrement de l'émission connue et reconnue d'Onitiana Realy dont il était lui-même un « Invité du zoma » parmi tant d'autres.

Appel à l'unité

« Je remercie le président de la Refondation d'avoir choisi une telle personne pour être son Directeur de Cabinet », déclare Siteny Randrianasoloniaiko. En sa qualité de chef de la Représentation nationale, il lance un appel à l'unité aux uns et aux autres pour « emprunter ensemble la voie d'un véritable changement à Madagascar ». Il est effectivement convaincu qu'« aucun Fanavaozana n'est possible sans solidarité et respect de ceux qui ont participé activement à la lutte ».