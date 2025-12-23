Madagascar: Coopération Madagascar-Russie - Des avancées dans le domaine militaire

Autant de signaux convergents qui confirment un rapprochement stratégique entre Antananarivo et Moscou, avec une coopération militaire appelée à jouer un rôle de plus en plus visible.

La coopération entre Madagascar et la Russie franchit un nouveau cap, notamment sur le terrain militaire. Une délégation russe de haut niveau, composée d'une quarantaine de personnes dont des militaires, a récemment débarqué dans la Grande île à bord d'un jet privé. L'information a été confirmée par le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko.

Cette mission officielle a été reçue par le président de la Refondation de la République, au coeur d'une rencontre stratégique axée sur le renforcement des relations bilatérales. Selon Siteny Randrianasoloniaiko, la délégation était dirigée par le général russe Andrey Vladimirovich Andreyeyv.

Les échanges ont porté principalement sur la formation militaire et des donations d'équipements aux gardes présidentielles, incluant des armes, selon toujours le président de l'Assemblée nationale.

Le déplacement de cette mission russe, qui aurait déjà effectué des visites dans plusieurs capitales africaines, notamment à Lomé et à Kinshasa, illustre une dynamique de coopération russo-malgache en nette progression, particulièrement dans le secteur de la défense.

Cette intensification des relations s'inscrit dans une continuité diplomatique assumée. Le président de l'Assemblée nationale s'était rendu officiellement en Russie en novembre dernier, quelques semaines seulement après sa prise de fonction à Tsimbazaza.

De son côté, le président de la Refondation de la République a multiplié les rencontres avec l'ambassadeur de Russie à Antananarivo depuis le 14 octobre dernier. Puis, la première apparition médiatique internationale de Michaël Randrianirina - qui a été assurée par la chaîne russe RT, à travers une interview exclusive - symbolise ce rapprochement.

Niveau stratégique

Parallèlement à ces échanges bilatéraux, Madagascar affirme sa position sur la scène multilatérale sous l'impulsion de Moscou. Le pays a participé officiellement à la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, tenue le 20 décembre dernier au Caire, en Égypte.

La délégation malgache était conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Velonjara Tiaray Rakotonandrasana, lequel a été accompagné par deux cadres du ministère des Affaires étrangères.

Comme les autres pays africains présents à cette rencontre, Madagascar a adhéré à la déclaration officielle issue de cette conférence internationale. Dans ce document, les participants soulignent que « nous constatons avec satisfaction le niveau stratégique de la coopération russo-africaine ».

Les pays africains présents au Caire réaffirment également « la responsabilité partagée des États africains et de la Fédération de Russie pour favoriser la mise en place d'un ordre mondial juste et stable fondé sur les principes de l'égalité souveraine des États, de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du droit de tous les peuples à l'autodétermination ».

La question sécuritaire occupe aussi une place centrale dans cette vision commune partagée entre Moscou et les capitales africaines. La déclaration précise que « nous plaidons pour le respect du droit international et rejetons toute approche compromettant la stabilité en Afrique.

Nous soulignons l'importance du respect des solutions universelles élaborées par l'Afrique, soutenues par des partenaires, le cas échéant, et nous déplorons l'implication d'acteurs extérieurs dans l'alimentation des conflits en Afrique ».