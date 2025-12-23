Madagascar: Harilala Ramanantsoa - Opération propreté dans 56 Fokontany

Une vaste opération de propreté est en cours dans 56 fokontany de la capitale, mobilisant près de 1 200 bénéficiaires directs, principalement des jeunes des quartiers concernés. Menée dans le cadre de la politique Haute Intensité de Main-d'œuvre (HIMO) et de la population locale.

L'initiative vise à améliorer l'assainissement urbain, réduire les risques d'inondation en cette période de pluies et renforcer la salubrité avant les fêtes de fin d'année. La mairesse de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), Harilala Ramanantsoa, souligne que « cette opération permet à la fois d'améliorer le cadre de vie des habitants et de créer des emplois temporaires locaux ».

Mobilisation citoyenne

Présent sur le terrain, le directeur de l'Agence française de Développement (AFD), Nicolas Le Guen, rappelle que « l'AFD accompagne la CUA depuis près de 30 ans » et que « les travaux visibles aujourd'hui sont le résultat d'investissements réalisés il y a une dizaine d'années ».

Il insiste sur « l'importance de l'entretien », estimant que « l'investissement n'a de sens que s'il est suivi d'une mobilisation citoyenne et de moyens durables pour préserver les ouvrages ». Il met également en avant la collaboration entre la mairie, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers ainsi que les associations locales, afin « d'obtenir un impact positif significatif sur l'environnement et d'améliorer durablement les conditions de vie des habitants », a-t-il conclu. Des investissements d'envergure sont prévus dans les prochaines années pour les zones régulièrement touchées par les inondations à Antananarivo.