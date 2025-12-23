Madagascar: Eddy Ramanirabahoaka - Appel à une refondation et à la rationalisation des avantages des hauts responsables

La concertation nationale, engagée depuis le 10 décembre 2025 au Centre de conférences internationales, se poursuit dans un climat marqué par de fortes attentes sociales. Les débats en cours portent sur la nécessité de repenser en profondeur les mécanismes de gouvernance afin de répondre aux aspirations de la population.

Depuis la France, Eddy Ramanirabahoaka, membre de la diaspora malgache, apporte sa contribution à ces réflexions. Il estime que toute refondation crédible doit s'appuyer sur la bonne gouvernance et le respect effectif de l'État de droit, conditions indispensables pour restaurer la confiance entre l'État et les citoyens.

Filtres politiques

Selon lui, le fonctionnement de la Haute Cour de Justice mérite d'être revu. « Les crimes et délits commis par les hautes personnalités de l'État dans l'exercice de leurs fonctions devraient relever directement des juridictions compétentes, telles que la Cour suprême ou le Pôle Anti-Corruption, sans passer par des filtres politiques », estime-t-il. Une réforme qui, à ses yeux, permettrait de renforcer l'indépendance de la justice et de limiter les risques d'impunité.

Souveraineté de l'État

Eddy Ramanirabahoaka attire également l'attention sur le niveau jugé excessif des avantages et des rémunérations accordés aux hauts responsables publics. « Les directeurs généraux, directeurs de cabinet, secrétaires généraux, députés, ministres, vice-présidents et présidents d'institutions doivent voir leurs privilèges révisés à la baisse », souligne-t-il. Il plaide pour une rationalisation de ces avantages, estimant qu'« une meilleure maîtrise des dépenses publiques est indispensable pour lutter contre la gabegie financière ». Il poursuit : « À travers ces propositions, l'objectif est de renforcer la transparence, de préserver la souveraineté de l'État et de poser les bases d'une gouvernance plus responsable, équitable et tournée vers l'intérêt général. »