Madagascar: Fêtes de fin d'année - Un important dispositif sécuritaire mobilisé par la Police nationale

À l'approche des fêtes de Noël, de la fin de l'année et de l'accueil du Nouvel An 2026, la Police nationale annonce la mise en œuvre d'un vaste dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, avec une attention particulière portée à la capitale.

Selon les explications fournies, l'ensemble des forces de police, issues des commissariats et des postes de police, ainsi que les unités d'intervention, seront pleinement mobilisés afin d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens durant cette période festive. À Antananarivo comme dans les autres régions, aucun relâchement ne sera toléré.

Dans cette optique, les nouveaux éléments récemment sortis des écoles de formation, notamment l'ENSP et l'ENIAP, viendront renforcer les effectifs déjà en service. La Police nationale entend ainsi agir dans le strict respect du professionnalisme, avec pour objectif principal de permettre à la population de célébrer les fêtes dans un climat de sérénité et de confiance.

Les responsables soulignent toutefois que la vigilance reste de mise. « Les malfaiteurs n'empruntent pas une seule voie », a-t-on rappelé, appelant les citoyens à collaborer activement en signalant toute situation ou tout comportement suspect.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le renseignement demeure en effet un pilier essentiel du dispositif, dans un contexte où diverses menaces pourraient entraver les efforts de redressement et de réforme engagés dans le pays.

Cette mission incombe en grande partie à la Police nationale, sous la coordination de la Direction générale de la Police nationale, en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique.

Le Directeur général de la Police nationale, le commissaire divisionnaire de police Ravony Jean Victor Tsaramonina, a d'ailleurs fait cette déclaration le 22 décembre 2025, lors d'un rassemblement des Forces d'intervention de la Police nationale au camp Razafindrazaka Bertin, à Antanimora. Aucun chiffre relatif aux effectifs déployés n'a été communiqué, cette information relevant de la confidentialité liée aux opérations des forces de défense et de sécurité.