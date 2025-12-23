Afrique: Techfest 2025 - Madagascar en lice à Mumbai avec le soutien d'Orange

Madagascar s'invite sur la scène internationale de l'innovation en participant au Techfest 2025, l'un des plus grands festivals étudiants de science et de technologie au monde.

L'événement se tient à Mumbai, sur le campus de l'Indian Institute of Technology Bombay, du 22 au 24 décembre 2025. La présence malgache est rendue possible grâce au soutien d'Orange Madagascar, engagé pour la jeunesse et l'innovation, aux côtés de l'ONG Stem4Good et du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications.

Pour cette édition, la Team Madagascar concourra pour trois rendez-vous majeurs. Dans Cozmoclench, dédié aux robots télécommandés capables de manipuler des objets, les équipes Synapse et Bellanaribot porteront les couleurs nationales.

Dans Meshmerize, axé sur des robots autonomes capables d'évoluer dans des labyrinthes, les projets JDC Tech et Zaza Milalao sont attendus. Le volet Coding mettra en avant les talents en programmation et algorithmique avec Mejanirina Avotra Rakotondratsimba et Nirinkoavy Johanness Ramiandrisoa.

Accompagner les jeunes

Les représentants malgaches, issus de la Faculté des Sciences et de l'École Nationale d'Informatique de Fianarantsoa, ont été sélectionnés localement par Stem4Good Haute Matsiatra, qui les a accompagnés tout au long du processus de préparation.

« Orange Madagascar est fier de soutenir la participation de la Team Madagascar à cette compétition internationale, qui valorise les compétences technologiques des jeunes Malgaches et contribue au rayonnement de Madagascar », a déclaré Aminata Ndiaye Niang, DG d'Orange Madagascar.

Au-delà de l'appui financier, l'opérateur met en avant un partenariat appelé à durer entre Orange Digital Center et Stem4Good, avec l'ambition de renforcer l'inclusion numérique et de stimuler l'innovation.

Cette dynamique s'appuie sur un palmarès déjà solide. Les équipes encadrées par Stem4Good ont remporté deux médailles d'or au FIRST Global Challenge en 2024 et 2025 et une place de vice-championne à la PanAfrican Robotics Competition 2024.