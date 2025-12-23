Madagascar: Nosy Be - La FFHN réclame la nomination de cadres originaires du Nord

À Nosy Be, l'association FFHN (Fikambanana ho amin'ny Fanovana Hampandroso Nosy Be) appelle les autorités de la Transition à accorder davantage de responsabilités aux cadres originaires de la province d'Antsiranana. Selon l'organisation, le développement local et l'efficacité de l'action publique passent par une meilleure reconnaissance des compétences issues de la région.

Solutions durables

La FFHN rappelle que la défense des intérêts des fils et filles d'Antsiranana figure parmi ses principales missions, notamment en ce qui concerne la nomination des responsables au sein des structures nationales.

Elle estime que les cadres affectés loin de leur région d'origine rencontrent souvent des difficultés à proposer des solutions durables aux problématiques locales. L'association précise toutefois que cette revendication ne relève pas d'un rejet des responsables issus d'autres provinces, mais d'une recherche d'efficacité et de résultats concrets, en phase avec le processus de réforme en cours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Experts locaux

Dirigée par Volanjara Ndresy Randrianjatovo, l'organisation plaide également pour une représentation accrue des cadres originaires d'Antsiranana au sein de l'APMF, notamment dans les régions d'Antsiranana et de Nosy Be.

Elle souligne que, malgré l'existence de neuf ports dans la province, dont trois ports internationaux, les responsables locaux restent largement minoritaires. La FFHN réitère ainsi sa demande en faveur d'une gouvernance mieux adaptée aux réalités de la province d'Antsiranana, estimant qu'une plus grande implication des experts locaux renforcerait l'efficacité des structures implantées sur le territoire.