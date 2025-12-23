Madagascar: FCE - Une enquête parlementaire attendue dans les prochains mois

23 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le chemin de fer reste un pilier stratégique du développement économique. Les pays ayant misé sur le transport ferroviaire figurent aujourd'hui parmi les plus avancés. Madagascar avait, par le passé, bénéficié de cet avantage, aujourd'hui au centre des préoccupations liées à la situation de la FCE.

Commission d'enquête

Face aux enjeux soulevés, une commission d'enquête parlementaire a été mise en place au sein de l'Assemblée nationale. Selon Liva Zavamanitra Andriamihamiharivolamena, député et vice-président de ladite commission, la gestion du réseau ferroviaire a été confiée au secteur privé, tandis que le patrimoine demeure propriété de l'État, dans le cadre d'une mise en concession.

Cette configuration a justifié l'ouverture d'une enquête spécifique sur la FCE. La commission d'enquête a pour mission de procéder à un suivi approfondi et de recueillir des informations fiables. Des consultations avec d'anciens employés de la FCE figurent parmi les démarches entreprises afin d'éclairer les travaux en cours.

Désenclavement

L'importance de la FCE pour l'économie régionale, notamment dans la province de Fianarantsoa, a été soulignée. Plusieurs communes restent fortement dépendantes du train Fianarantsoa - Côte Est, qui constitue parfois le seul moyen de transport et de désenclavement pour les populations locales. Le vice-président de la commission a indiqué que l'enquête ne s'inscrira pas dans la durée et devrait être finalisée dans les prochains mois, les travaux ayant déjà débuté.

Se disant prêt à mettre à profit ses compétences en économie et en gestion, il affirme sa volonté de contribuer activement à la relance de la FCE, dans l'intérêt du développement national et régional.

