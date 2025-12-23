Madagascar: Karaté Championnat de Mada par équipe - Les titres partagés entre les grands clubs

La semaine du karaté-do malgache s'est clôturée en apothéose ce week-end au Palais des Sports de Mahamasina, avec la première édition du Championnat de Madagascar par équipe senior. Deux jours de combats intenses ont tenu le public en haleine.

Un franc succès pour cette première édition, marquée par des affrontements spectaculaires. Les résultats ont confirmé l'équilibre des forces entre les grands clubs de la capitale et de ses environs.

En Kumité hommes, l'ASKA s'est imposé face à l'AKKA Avaradrano, tandis que l'ATB a complété le podium. Chez les dames, l'AKKA Avaradrano a décroché le titre, devant Kokaju et Jirama. En Kata hommes, les Tigers d'Andohalo ont brillé, reléguant l'ASKA au rang de vice-champion et le CSKP-UCM à la troisième place. Enfin, en Kata dames, Ichiban Atsimondrano a dominé la compétition, suivi de l'UCM. Au total, 13 ligues étaient représentées.

Le président de la Fédération malgache de karaté, Emile Ratefinanahary, s'est dit satisfait de cette première édition, malgré les difficultés rencontrées par certains clubs pour aligner des équipes complètes, conformément aux règlements internationaux.

« Autrefois, la majorité des clubs alignaient sans peine des équipes seniors. Aujourd'hui, seules quelques formations ont répondu présentes, alors même que la formule reste des plus simples : trois combattantes chez les dames et cinq chez les hommes », a-t-il expliqué.

Fin de la saison

La remise des médailles a gagné en éclat grâce à la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, qui n'a pas manqué de féliciter les clubs pour leur engagement et la valeur des performances.

À noter que ce championnat a été précédé par le Gasshuku national, organisé du 15 au 18 décembre. Les quatre grandes écoles à savoir Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu et Shitoryu ont été mises en lumière par leurs experts malgaches respectifs.

Durant ces séances intensives, les maîtres ont partagé leurs connaissances avec les jeunes athlètes, arbitres, entraîneurs et administrateurs venus des différentes ligues régionales.

La rencontre s'est achevée par des examens et des passages de grade. Clap de fin pour la saison 2025. La saison 2026 s'ouvrira par une formation destinée à l'obtention du diplôme d'animateur fédéral.