Madagascar: Tournoi de pétanque à Ambohimangakely - Fête et hommage pour les 62 ans de « Mbolanamana »

Dans une ambiance conviviale à Ambohimangakely, le tournoi anniversaire de Mbolanamana a mis à l'honneur vétérans et joueuses, avec des récompenses symboliques et un message fort : valoriser les anciens pour mieux transmettre les valeurs de la pétanque malgache.

À Ambohimangakely, un tournoi de pétanque mémorable a célébré le 62e anniversaire de Mbolatiana Andriamiharana, plus connu sous le nom affectueux de « Mbolanamana ». Organisé dans une ambiance conviviale, l'événement a réuni toutes les équipes autour d'un repas partagé, alliant compétition sportive et valeurs familiales.

Au-delà de la fête anniversaire, ce tournoi visait surtout à honorer les vétérans et les dames. « Le principal objectif était de valoriser nos aînés, ces parents respectés qui méritent leur place dans la société. Ils ont un rôle clé, notamment en intervenant lors des présentations de condoléances. C'est pourquoi nous leur avons offert des polycopiés contenant des proverbes pour des discours de présentation de condoléances, réponses au présentation de condoléances et des discours de remerciements. Les femmes, mères de la nation, ne sont pas en reste : elles méritent elles aussi respect et considération », a expliqué Mbolanamana, conseiller au sein de la Ligue Analamanga de pétanque.

Les récompenses ont été généreuses : un sac de riz de 50 kg et un service de table pour 6 personnes (assiettes, cuillères, verres) aux demi-finalistes. Chez les dames, les lauréates sont : Tsiory-Dô, Bakoly-Mirana, Fenitra-Marinah, Odile-Eva et Salohy-Muriel.

Du côté vétérans : Mbolanamana-Hery, Dany-Faly, Jeanbe-Lola et Ndrema-Nanah. Près de 30 doublettes vétérans et 20 dames ont participé, signe d'un engouement croissant. Le nouveau président de la Ligue Analamanga, Ravaka Andriatsiferana, a salué l'initiative : « Conformément à notre vision, nous devons mettre en lumière vétérans et dames. Je félicite Mbolanamana pour son anniversaire et son engagement indéfectible envers la pétanque ».

À cette occasion, il a présenté des membres de son bureau, dont Mbolanamana (conseiller), Holi (trésorier) et Mahefa (technicien). Mbolanamana insiste sur le civisme dans la discipline : « En tant que conseiller, je m'efforce de promouvoir le fair-play au sein de la ligue ». Un bel exemple de transmission et de respect dans le monde bouliste malgache.